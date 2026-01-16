Sprzęt

Gamingowa bestia w świetnej cenie. Zaoszczędzisz 850 zł

ACER Nitro V 17 ANV17-41 to nie jest najwydajniejszy laptop gamingowy na rynku. Mamy tu jednak do czynienia z maszyną, której nie powstydzi się żaden gracz.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Gamingowa bestia w świetnej cenie. Zaoszczędzisz 850 zł

Jak zwykle zacznijmy od ekranu. Jest to 17,3-calowa, matowa matryca Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Jak widać, priorytetem są tu klatki na sekundę, a taka rozdzielczość przy tym rozmiarze ekranu nie stanowi większego problemu. Znaczna większość graczy PC-towych wciąż z niej korzysta, nawet na znacznie większych powierzchniach. 

Dalsza część tekstu pod wideo
ACER Nitro V 17 ANV17-41 Potężny laptop w potężnej promocji

ACER Nitro V 17 ANV17-41

Jeśli chodzi o procesor, czyli serce i zarazem mózg każdego komputera, to mamy tu ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ AMD Ryzen 7 260, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Jest to niestety znak współczesnych czasów, kiedy pamięć operacyjna stała się absurdalnie droga. Skoro przy pamięci już jesteśmy, to do dyspozycji mamy także 1 TB NVMe PCIe 4.0. Zwieńczeniem jest natomiast karta graficzna RTX 5060 z 8 GB vRAM.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER TravelMate P2 TMP214-55-G2-TCO 14" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop ACER TravelMate P2 TMP214-55-G2-TCO 14" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-61-R1JM 17.3" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-61-R1JM 17.3" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
7699 zł - najniższa cena
Kup teraz 7699 zł
Laptop ACER Nitro V 16S AI ANV16S-41 16" IPS 180Hz Ryzen 7 260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
Laptop ACER Nitro V 16S AI ANV16S-41 16" IPS 180Hz Ryzen 7 260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
0 zł
6299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Advertisement

Sam laptop waży 2,71 kg, czyli mamy do czynienia z masywną konstrukcją, która dzięki potężnej baterii 76 Wh ma pozwolić na do 10 godzin pracy. Chociaż mowa tu o bardzo lekkiej pracy bez grania, a i tak deklaracja ta może być przesadzona. A wszystko to za jedyne 5999 zł.

ACER Nitro V 17 ANV17-41 Potężny laptop w potężnej promocji

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
acer gaming laptopy ACER Nitro V 17 ANV17-41
Zródła zdjęć: ACER