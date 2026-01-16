Gamingowa bestia w świetnej cenie. Zaoszczędzisz 850 zł

Jak zwykle zacznijmy od ekranu. Jest to 17,3-calowa, matowa matryca Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Jak widać, priorytetem są tu klatki na sekundę, a taka rozdzielczość przy tym rozmiarze ekranu nie stanowi większego problemu. Znaczna większość graczy PC-towych wciąż z niej korzysta, nawet na znacznie większych powierzchniach.

Dalsza część tekstu pod wideo

ACER Nitro V 17 ANV17-41

Jeśli chodzi o procesor, czyli serce i zarazem mózg każdego komputera, to mamy tu ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ AMD Ryzen 7 260, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Jest to niestety znak współczesnych czasów, kiedy pamięć operacyjna stała się absurdalnie droga. Skoro przy pamięci już jesteśmy, to do dyspozycji mamy także 1 TB NVMe PCIe 4.0. Zwieńczeniem jest natomiast karta graficzna RTX 5060 z 8 GB vRAM.

Sam laptop waży 2,71 kg, czyli mamy do czynienia z masywną konstrukcją, która dzięki potężnej baterii 76 Wh ma pozwolić na do 10 godzin pracy. Chociaż mowa tu o bardzo lekkiej pracy bez grania, a i tak deklaracja ta może być przesadzona. A wszystko to za jedyne 5999 zł.