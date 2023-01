Chcesz być fit? Acer przekonuje, że nie musisz odchodzić od laptopa

Acer zaprezentował sprzęt, który pozwoli użytkownikom schudnąć nawet bez przerywania pracy. Dodatkowo, będziemy stale produkować energię elektryczną, która zasili nasze urządzenia mobilne.

Otyłość jest coraz bardziej widocznym problemem w krajach pierwszego świata. Natomiast pandemia pokazała, że część obowiązków pracowniczych można wykonywać bez wychodzenia z domu. Acer postanowił połączyć te dwa fakty i zaprezentował urządzenie, które pomoże użytkownikom schudnąć bez przerywania pracy.

Acer eKinekt BD 3 - sposób na walkę z otyłością?

Ostatnio Acer zaprezentował urządzenie, które na pierwszy rzut oka niewiele różni się od rowerów stacjonarnych, jakie możemy znaleźć na siłowniach. Jednak w rzeczywistości jest on bardziej uniwersalny i dostosowany do obecnych czasów. Acer eKinekt BD 3 jest rowerem stacjonarnym połączonym z biurkiem, by wspierać zrównoważony i zdrowszy styl życia.

Wynalazek pozwala użytkownikom ćwiczyć podczas pracy, wykorzystując energię kinetyczną, wytworzoną podczas procesu pedałowania, do zasilania maszyny i ładowania urządzeń. Wyświetlacz LCD i towarzysząca aplikacja na smartfony dostarczają informacji, które pomagają rowerzystom śledzić postępy podczas ćwiczeń lub okresów pracy.

Użytkownicy mogą bezproblemowo regulować opór roweru, siodełko i wysokość biurka w zależności od pożądanego miejsca, aby zapewnić dodatkową elastyczność i wygodę podczas pracy lub treningu. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty USB Type-A i jeden port USB Type-C.

Jedna godzina ciągłej jazdy na rowerze Acera z prędkością 60 obr./min może wygenerować 75 watów mocy. Urządzenie zadebiutuje na rynku europejskim już w czerwcu 2023 roku, gdzie będzie kosztować 999 euro, czyli niespełna 5 tysięcy złotych.

