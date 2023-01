Robot, jakiego jeszcze nie było. MARVEL jest jedyny w swoim rodzaju

Firmy technologiczne prezentują nam coraz więcej robotów, a każdy wyróżnia się czymś innym. MARVEL jest jedyny w swoim rodzaju, bo potrafi chodzić po ścianach.

W ciągu ostatnich lat mogliśmy zobaczyć, jak robot Atlas pokonuje tor przeszkód i wykonuje różne akrobacje, robotyczne psy Boston Dynamics tańczą synchronicznie, robot Cassie bije rekord w biegu krótkodystansowym, Proteus Amazona przenosi paczki w magazynie, a psy Ghost Robotics są w stanie nawet pływać. Teraz pojawił się kolejny robot o imieniu MARVEL, który pokazuje, jak powinno się wchodzić na ściany.

MARVEL - robot, który chodzi po ścianach

MARVEL, a właściwie Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion, został zaprojektowany przez naukowców z KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) z profesorem Hae-Won Parkiem na czele. Każda z czterech stóp robota zawiera zarówno elektropermanentny magnes (EPM), jak i magnetoreologiczną podeszwę z elastomeru (MRE). Dzięki takiej budowie, wystarczy impuls elektryczny, by zdemagnesować magnes.

Taka konstrukcja umożliwia MARVELowi chodzenie po powierzchniach pionowych i suficie, o ile oczywiście, te wykonane są z metalu. Sam robot waży niewiele, bo zaledwie 8 kilogramów i jest w stanie utrzymać się na ścianie, nawet gdy działa na niego zewnętrzna siła wertykalna do 54,5 kg lub horyzontalna do 45,4 kg.

W dotychczas przeprowadzonych testach robot był w stanie wspinać się po ścianach z maksymalną prędkością 70 cm na sekundę i chodzić po sufitach z prędkością do 50 cm na sekundę. Co więcej, poradził sobie również z pokonywaniem przeszkód o wysokości 5 centymetrów. Nie były w stanie powstrzymać go nawet powierzchnie pokryte farbą ani grubą warstwą kurzu, choć wtedy poruszał się wolniej.

