Nauczyli robota nowej sztuczki. Nie uwierzysz, co potrafi

"Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz" - twórcy tego powiedzenia z pewnością nie przewidzieli, że kiedykolwiek powstaną robotyczne psy, które będą w stanie uczyć się przez całe życie. Technologia ta od lat jest już opracowywana na potrzeby amerykańskiej armii i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Teraz została usprawniona o bardzo przydatną funkcję.

Wspomniane robopsy, a właściwie Zautomatyzowane Naziemne Pojazdy Nadzoru (AGSV) zostały stworzone przez Ghost Robotics na potrzeby amerykańskiej armii. Ich zadaniem będzie patrolowanie amerykańskiej granicy z Meksykiem. W ten sposób Stany Zjednoczone chcą przetestować maszyny, by finalnie były w stanie pełnić patrol w warunkach nieprzyjaznych dla człowieka i zwierzęcia. W obecnej postaci robot potrafi nawet pływać.

Check out our Vision 60 swimming! Thanks to the talented team at Onyx Industries for creating the Nautical Autonomous Unmanned Tail (NAUT) for us. #defensetechnology #robotics #ugv #teamwork pic.twitter.com/B1Ek4y7fq3