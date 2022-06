Kurier nie rzuci już Twoją paczką. Zrobi to ktoś inny

Zupełna nowość w magazynach Amazona. Teraz przenoszeniem i segregacją paczek zajmie się w pełni autonomiczny robot. Może on jeden nie będzie narzekał na warunki pracy.

Nie męczy się, nie rozmawia ze współpracownikami, a nawet nie musi oddawać moczu do butelki. Czy to pracownik idealny dla Amazona? Firma pochwaliła się, że już teraz w ich magazynach można spotkać pierwsze autonomiczne roboty, które przejmą niektóre obowiązki. Amazon zapewnia, że urządzenie jest w stanie bezkolizyjnie manewrować wśród przeszkód i innych pracowników.

Proteus, bo tak nazywa się najnowszy pracownik Amazona, przejmie zadanie przenoszenia wózków z paczkami. Maszyna wjeżdża pod nie, podnosi i jedzie z nimi w inne miejsce. Wydaje się to proste, lecz przeniesienie obiektu z jednego miejsca na drugie to jedno, a zrobienie tego lawirując między ludźmi to zupełnie inna sprawa. Amazon zapewnia, że robot zaopatrzony jest w "zaawansowane technologie bezpieczeństwa, percepcji i nawigacji". Na udostępnionym przez firmę nagraniu wideo, widać jak Proteus porusza się, świecąc przed siebie zielonym światłem.

Proteus to nie koniec zaplanowanej w magazynach Amazona robotyzacji. Firma zapowiedziała już powstanie kilku innych robotów, które wyręczą człowieka w pracy. Cardinal ma być urządzeniem w postaci ramienia, które będzie służyć do podnoszenia i przenoszenia ładunków o wadze do 20 kilogramów. Amazon ma nadzieję, że robotyczne ramiona pojawią się w ich magazynach już w przyszłym roku.

Amazon zaprezentował również skaner nowej generacji, który nie wymaga tego, by przykładać do niego kod kreskowy. Wystarczy przenieść obok niego paczkę, a zaraz znajduje się ona w systemie. Nie podano zbyt wielu informacji o tym, jak dokładnie ta technologia działa, oprócz tego, że korzysta ze sztucznej inteligencji z uczeniem maszynowym oraz używa kamery 120 fps.

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Amazon