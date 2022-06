Metaverse nie taki wspaniały? Nie wytrzymasz w nim długo

Twórcy projektu od samego początku przekonują, że metaverse jest przyszłością ludzkości. Według zapewnień Marka Zuckerberega, będziemy tam pracować, spędzać czas ze znajomymi i bawić się w grach wideo. Okazuje się, że nie jest tak kolorowo, jak maluje to właściciel Facebooka.

W zeszłym roku firma Facebook przeszła głębokie zmiany. Działalność platformy już od dłuższego czasu wykraczała poza media społecznościowe, dlatego też władze przedsiębiorstwa postanowiły zmienić nazwę na taką, która wyznaczy nowy kierunek działania. Padło na "Meta" od słowa "Metaverse", gdyż to właśnie na rozwoju tej technologii skupią się pracownicy Marka Zuckerberga. Metaverse ma być rozległym miejscem w wirtualnym świecie, do którego miałyby się przenieść siedziby firm, a ludzie nawet po pracy chętnie by tam zaglądali, by spędzić czas z przyjaciółmi.

18 people spent a week working in the #metaverse. Two dropped out and the rest felt frustrated and said their eyes hurt, study finds, by Stephen Jones in @BusinessInsider https://t.co/qEsbXOQS1O — John B. Sheldon (@JohnBSheldon) June 21, 2022

Idealna wizja tego miejsca, prezentowana przez osoby związane z projektem nie wszystkich przekonują. Metaverse już niejednokrotnie zostało nazwane dystopijnym koszmarem. Co więcej, nawet w przypadku sukcesu projektu, wiele osób zostałoby wykluczonych z wejścia do wirtualnej rzeczywistości Marka Zuckerberga. Pomijając samą cenę aparatury VR, która z pewnością niska nie będzie, wiele osób ma fizyczne problemy z obcowanie z wirtualnym światem. Niektórzy odczuwają mdłości i zawroty głowy po włożeniu gogli.

Dwie osoby nie wytrzymały nawet dnia

Obawy te zdają się podzielać naukowcy z Coburg University, którzy postanowili sprawdzić, czy ludzie rzeczywiście są gotowi na to, by przenieść swoje życie praktycznie całkowicie do wirtualnej rzeczywistości. W tym celu wybrali 18 osób spośród pracowników uczelni, którzy przez cały tydzień roboczy, czyli 5 dni po 8 godzin dziennie (45 minut przerwy na lunch w ciągu dnia) pracowali w wirtualnej rzeczywistości.

Dwie osoby odpadły już po zaledwie dwóch godzinach od rozpoczęcia projektu. Ich udział w eksperymencie został zakończony ze względu na ciągłe mdłości, migrenę i zawroty głowy. Wszyscy uczestnicy korzystali z tego samego zestawu Oculus Quest 2. Jest to potwierdzenie obaw, że wirtualna rzeczywistość nie jest dla każdego. Reszta dotrwała do końca eksperymentu, lecz ich odczucia nie były pozytywne.

W porównaniu z klasyczną formą pracy, uczestnicy badania stwierdzili wzrost frustracji o 42%, ich lęk wzrósł o 20%, a bóle oczu o 48%. Te czynniki sprawiły, że ich ogólne samopoczucie drastycznie spadło. Naukowcy zaznaczają, że nie oznacza to, że projekt Metaverse nie może się udać. Według nich jest szansa, że ludzie po pewnym czasie przyzwyczają się do pracy w wirtualnym środowisku. Wskazują również, że na problemy fizyczne mogłoby pomóc ulepszenie gogli VR.

Zobacz: Waży 6,5 kg i w kilka sekund zrobi z ciebie Herkulesa

Zobacz: Nauczyli robota nowej sztuczki. Nie uwierzysz, co potrafi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider