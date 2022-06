Waży 6,5 kg i w kilka sekund zrobi z ciebie Herkulesa

Chciałeś kiedyś być silniejszy, szybszy i bardziej wytrzymały? Być może już niedługo będziesz mógł to zrealizować i to bez diety, czy ćwiczeń. Egzoszkielety stają się coraz bardziej powszechne. Włosi zaprezentowali kolejne prototypy, które pomogą robotnikom w fabrykach i innych miejscach pracy.

Inżynierowie z włoskiego Istituto Italiano di Tecnologia we współpracy z INAIL opracowali trzy prototypy egzoszkieletów, które już wkrótce trafią do fabryk na całym świecie, gdzie odciążą pracowników i zredukują liczbę wypadków oraz kontuzji związanych z pracą. Prototypy XoTrunk, XoShoulder i XoElbow mogą zapewnić znaczne zmniejszenie wysiłku fizycznego nawet o 40% w przypadku pracowników obu płci w warunkach przemysłowych. Naukowcy planują przygotować wersje gotowe do wprowadzenia na rynek w ciągu najbliższych lat.

Ratunek dla rąk i pleców?

XoTrunk to przede wszystkim zbawienie dla pleców osób, które w pracy często dźwigają ciężary. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, że zmniejsza obciążenie powtarzającymi się czynnościami podnoszenia przedmiotów o wadze do 20 kg, choć można go użyć do wszystkich prac, które męczą plecy operatora. Ważący 6,5 kg egzoszkielet jest wyposażony w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 200 W.

XoShoulder służy bardziej jako podpórka dla rąk, gdy praca wymaga trzymania ich przez długi czas. Z tego wynalazku z pewnością mogliby skorzystać mechanicy, którzy codziennie grzebią w samochodach podwieszonych na platformie. Ten prototyp jest nieznacznie cięższy. Waży 7,7 kg i został zaopatrzony w dwa silniki o łącznej mocy 70 W.

XoElbow to prototyp, który pomaga podnosić ciężary blisko ciała operatora. Przykładem jego zastosowania może być podnoszenie ciężkich opon w celu zamontowania ich na samochodzie na podnośniku samochodowym. Jest wyposażony w te same silniki co XoShoulder i waży około 7 kg.

Wszystkie egzoszkielety zostały stworzone ze stopów aluminium stosowanych w lotnictwie i są przeznaczone do wykonywania zadań w gałęziach przemysłu, w których ludzie są narażeni na nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Do poprawnego działania urządzeń została zastosowana sztuczna inteligencja, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej pomocy w zależności od wykonywanej pracy.

W tej chwili XoTrunk bierze udział w testach w wybranych fabrykach. Twórcy egzoszkieletu przewidują, że produkt trafi na rynek już w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Z kolei XoShoulder i XoElbow dopiero czekają na testy w rzeczywistych warunkach pracy. Będą dostępne do sprzedaży nie wcześniej niż za kilka najbliższych lat.

Źródło zdjęć: IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

Źródło tekstu: IIT-Istituto Italiano di Tecnologia