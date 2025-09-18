13 mm przetworniki za 49,99 zł. Takiej promocji dawno nie było

Jednak tylko pozornie. Owszem, nie znajdziemy tu wielu użytecznych funkcji, jak chociażby ANC. Jednak Creative wycisnęło z tej półki cenowej najlepsze, co się dało w najważniejszej z kwestii: jakości muzyki. Dlatego też znajdziemy tutaj olbrzymie, jak na tę półkę cenową przetworniki o średnicy aż 13 mm. Nie zawodzi także bateria, która pozwala na 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, a dołączone etui wydłuża ten czas do 24 godzin. A wszystko to za jedne 49,99 zł.

Creative Zen Air DOT

Zwykle słuchawki w tej półce cenowej polecam jako zapas, albo słuchawki robocze. W tym wypadku uważam jednak, że dla kogoś, kto nie chce wydawać fortuny na słuchawki, model ten może być świetną opcją jako główny zestaw stosowany na co dzień. W końcu 13 mm przetworniki za 49,99 zł to niesamowita okazja w przypadku słuchawek dousznych TWS.