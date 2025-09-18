13 mm przetworniki za 49,99 zł. Takiej promocji dawno nie było

Sprzęt

Mowa tu o Creative Zen Air DOT, czyli przyzwoitych słuchawkach TWS z budżetu do 100 zł, które możesz mieć za pół ceny.

Jednak tylko pozornie. Owszem, nie znajdziemy tu wielu użytecznych funkcji, jak chociażby ANC. Jednak Creative wycisnęło z tej półki cenowej najlepsze, co się dało w najważniejszej z kwestii: jakości muzyki. Dlatego też znajdziemy tutaj olbrzymie, jak na tę półkę cenową przetworniki o średnicy aż 13 mm. Nie zawodzi także bateria, która pozwala na 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, a dołączone etui wydłuża ten czas do 24 godzin. A wszystko to za jedne 49,99 zł.

Zwykle słuchawki w tej półce cenowej polecam jako zapas, albo słuchawki robocze. W tym wypadku uważam jednak, że dla kogoś, kto nie chce wydawać fortuny na słuchawki, model ten może być świetną opcją jako główny zestaw stosowany na co dzień. W końcu 13 mm przetworniki za 49,99 zł to niesamowita okazja w przypadku słuchawek dousznych TWS.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Creative