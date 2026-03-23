Trochę jak Action, IKEA i Zara Home - nowa sieć sklepów nad Wisłą

Polska na liście celów ekspansji Søstrene Grene

Jak donosi Warszawa Nasze Miasto, znane są pierwsze szczegóły pojawienia się marki Søstrene Grene w Polsce. Mikkel Grene, dyrektor generalny i współwłaściciel grupy, bez podania precyzyjnego terminu, poinformował o otwarciu pierwszego sklepu Søstrene Grene jeszcze w tym roku. Jako miejsce debiutu wybrane zostało centrum handlowe Westfield Arkadia w Warszawie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oferta sklepu to według słów Grenego koncept multisensoryczny połączony ze skandynawskich designem. Wygląda więc na to, że będzie bardziej luksusowo niż taniej sieci sklepów Action, podobnie jednak jak w niej, klienci znajdą nie tylko gotowe elementy wystroju wnętrz, ale też liczne artykuły do domu, kuchni czy rozwoju swojego hobby.

Równolegle z uruchomieniem sklepu stacjonarnego Søstrene Grene uruchomić ma też polski sklep internetowy. I wygląda na to, że czekać długo nie będzie trzeba. Polskojęzyczna witryna już funkcjonuje, wraz z przedstawioną kompletną oferta sklepu. Zaś wejście na dowolny produkt wita nas informacją, że "Sklep internetowy otwiera się 30 marca 2026".

Na stronie internetowej wita nas elegancki minimalizm