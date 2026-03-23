Trochę jak Action, IKEA i Zara Home - nowa sieć sklepów nad Wisłą

Sklep internetowy od 30 marca i pierwszy sklep stacjonarny w Europie Wschodniej uruchomiony w tym roku w Westfield Arkadia w Warszawie. Co wiemy o nowej, duńskiej marce na polskim rynku?

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 12:48

Polska na liście celów ekspansji Søstrene Grene

Jak donosi Warszawa Nasze Miasto, znane są pierwsze szczegóły pojawienia się marki Søstrene Grene w Polsce. Mikkel Grene, dyrektor generalny i współwłaściciel grupy, bez podania precyzyjnego terminu, poinformował o otwarciu pierwszego sklepu Søstrene Grene jeszcze w tym roku. Jako miejsce debiutu wybrane zostało centrum handlowe Westfield Arkadia w Warszawie.

Oferta sklepu to według słów Grenego koncept multisensoryczny połączony ze skandynawskich designem. Wygląda więc na to, że będzie bardziej luksusowo niż taniej sieci sklepów Action, podobnie jednak jak w niej, klienci znajdą nie tylko gotowe elementy wystroju wnętrz, ale też liczne artykuły do domu, kuchni czy rozwoju swojego hobby.

Równolegle z uruchomieniem sklepu stacjonarnego Søstrene Grene uruchomić ma też polski sklep internetowy. I wygląda na to, że czekać długo nie będzie trzeba. Polskojęzyczna witryna już funkcjonuje, wraz z przedstawioną kompletną oferta sklepu. Zaś wejście na dowolny produkt wita nas informacją, że "Sklep internetowy otwiera się 30 marca 2026".

Na stronie internetowej wita nas elegancki minimalizm

Jest może faktycznie drożej niż w Action czy Tedim, ale mam wrażenie, że jednocześnie taniej niż w Zara Home czy Home & you. Nie sądzę przy tym, by sieć okazała się aż takim hitem jak wspomniane Action. To kolejny sklep w stylu, nie wiem, po co tu przyszłam, ale wyszłam z jakimiś bibelotami. Bardzo zbliżony do również duńskiego Flying Tiger. Po przeprowadzeniu wykopalisk w ofercie dodam, że próżno tam szukać elektroniki, no może pistolet do kleju na gorąco i tyle.

Źródła zdjęć: Søstrene Grene, wł
Źródła tekstu: Søstrene Grene, Warszawa Nasze Miasto, oprac. wł