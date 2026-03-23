Trochę jak Action, IKEA i Zara Home - nowa sieć sklepów nad Wisłą
Sklep internetowy od 30 marca i pierwszy sklep stacjonarny w Europie Wschodniej uruchomiony w tym roku w Westfield Arkadia w Warszawie. Co wiemy o nowej, duńskiej marce na polskim rynku?
Polska na liście celów ekspansji Søstrene Grene
Jak donosi Warszawa Nasze Miasto, znane są pierwsze szczegóły pojawienia się marki Søstrene Grene w Polsce. Mikkel Grene, dyrektor generalny i współwłaściciel grupy, bez podania precyzyjnego terminu, poinformował o otwarciu pierwszego sklepu Søstrene Grene jeszcze w tym roku. Jako miejsce debiutu wybrane zostało centrum handlowe Westfield Arkadia w Warszawie.
Oferta sklepu to według słów Grenego koncept multisensoryczny połączony ze skandynawskich designem. Wygląda więc na to, że będzie bardziej luksusowo niż taniej sieci sklepów Action, podobnie jednak jak w niej, klienci znajdą nie tylko gotowe elementy wystroju wnętrz, ale też liczne artykuły do domu, kuchni czy rozwoju swojego hobby.
Równolegle z uruchomieniem sklepu stacjonarnego Søstrene Grene uruchomić ma też polski sklep internetowy. I wygląda na to, że czekać długo nie będzie trzeba. Polskojęzyczna witryna już funkcjonuje, wraz z przedstawioną kompletną oferta sklepu. Zaś wejście na dowolny produkt wita nas informacją, że "Sklep internetowy otwiera się 30 marca 2026".
Jest może faktycznie drożej niż w Action czy Tedim, ale mam wrażenie, że jednocześnie taniej niż w Zara Home czy Home & you. Nie sądzę przy tym, by sieć okazała się aż takim hitem jak wspomniane Action. To kolejny sklep w stylu, nie wiem, po co tu przyszłam, ale wyszłam z jakimiś bibelotami. Bardzo zbliżony do również duńskiego Flying Tiger. Po przeprowadzeniu wykopalisk w ofercie dodam, że próżno tam szukać elektroniki, no może pistolet do kleju na gorąco i tyle.