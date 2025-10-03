Seria Honor Magic8 ujawniona. Specyfikacje robią wrażenie

Honor Magic8 - bateria 7000 mAh i peryskopowy zoom 200 Mpix

Podstawowy Honor Magic8 przynosi 6,78-calowy płaski ekran OLED o rozdzielczości 1500p. Dużym wyróżnikiem jeszcze do niedawna byłby akumulator o pojemności aż 7000 mAh, ale tego typu pojemności stają się powoli azjatyckim standardem. Inna sprawa, że w zestawieniu z ekranem o tak wielkiej przekątnej zysk z dodatkowej pojemności może być mniej spektakularny, niż byśmy tego chcieli.

Smartfon otrzyma szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W. Nie będzie jednak żadnego wsparcia ładowania bezprzewodowego.

Gdy o możliwościach fotograficznych mowa, telefon dostanie obiektyw szerokokątny z matrycą o rozdzielczości 50 MP, obiektyw ultraszerokokątny, również z sensorem 50 Mpix i peryskopowy teleobiektyw z matrycą 200 Mpix. Specyfikację uzupełnia kamera multispektralna, która ulepszy odwzorowanie kolorów, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych.

Sercem telefonu będzie potężny Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a sprzęt będzie dostępny w kolorach czarnym, białym, jasnoniebieskim i złotym.

Honor Magic8 Pro — z ekranem pozaginanym z każdej strony i...

Wariant pro urządzenia ponownie będzie miał ekran z zakrzywieniami — i to z każdej strony. Przekątna wyniesie 6,71 cala, rozdzielczość to nadal 1500p, a akumulator jest minimalnie pojemniejszy — aż 7200 mAh. Ten jednak będzie ładowany z niższą mocą 80 W, ale tutaj nie zabraknie bezprzewodowego ładowania. Procesor rzecz jasna bez zmian — niczego lepszego niż Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 póki co nie ma.