Qualcomm mówi wprost. Samsung nadal ma duże zaległości

Samsung znów ma problemy na rynku produkcji półprzewodników. Koreańczycy wiązali duże nadzieje z procesem 2 nm i możliwym powrotem Qualcomma, ale najnowsze sygnały z rynku sugerują, że Amerykanie mogą ponownie postawić przede wszystkim na TSMC. To zła wiadomość dla czebola, która liczył, że po sukcesie z pozyskaniem Tesli przyjdzie czas na kolejnego dużego klienta.

Samsung ma nowoczesną litografię, ale problem jest z uzyskiem

Obie firmy miały od początku roku rozmawiać o możliwej współpracy. Oczekiwania były tym większe, że Qualcomm publicznie sygnalizował otwartość na ponowne zbliżenie z Samsungiem. Byłby to ważny zwrot, bo od wielu lat twórcy Snapdragona stawiają na tajwańskie zakłady, m.in. po kontrowersjach dotyczących throttlingu termicznego dla chipów powstałych w Korei Południowej.

Teraz jednak wraca temat, który od lat ciąży nad foundry Samsunga. Chodzi o uzysk, czyli odsetek w pełni sprawnych chipów otrzymywanych z jednego wafla. Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku parametr ten miał znajdować się u Samsunga na poziomie nieco ponad 20%. I chociaż sytuacja się znacząco poprawiła, firma wciąż podobno nie osiągnęła 60%, które uznaje się za minimum potrzebne do stabilnej produkcji masowej. Dla porównania TSMC ma być już w przedziale 60-70%.

W praktyce oznacza to, że Qualcomm może potraktować TSMC jako bezpieczniejszy wybór dla flagowych SoC nowe generacji. W tym segmencie każdy punkt procentowy uzysku ma ogromne znaczenie dla marży i dostępności produktów. Jeśli Samsung nie jest jeszcze w stanie zbliżyć się do progu ~70%, to trudno oczekiwać, by klienci chcieli brać na siebie dodatkowe ryzyko. Tym bardziej że TSMC już dziś ma po swojej stronie takich gigantów jak Apple, NVIDIA, AMD i właśnie Qualcomm.