Samsung zaprasza na IFA 2025. Będzie inteligentnie

Dom z AI w centrum uwagi

Na tegorocznych targach IFA, które odbędą się w dniach 5–9 września w Berlinie, Samsung zaprezentuje swoją wizję "Dom z AI: przyszłość jest dostępna już dziś". Producent chce pokazać, że inteligentne rozwiązania nie są już futurystyczną koncepcją, ale czymś, z czego można korzystać tu i teraz.

Nowości od telewizorów po AGD

Samsung przywiezie do Berlina szereg nowości. Wśród nich znajdzie się telewizor z matrycą Micro RGB, urządzenia AGD z linii Bespoke AI dostosowane do rynku europejskiego oraz rozwiązania mobilne rozwijające możliwości ekosystemu Galaxy AI.

Każde z urządzeń będzie działać w ramach aplikacji SmartThings. To właśnie ona spina cały system AI Home, który ma zapewniać większy komfort życia, dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo domowników.

Ambient AI w finalnej wersji

Dzień przed oficjalnym otwarciem targów, 4 września, Samsung zorganizuje konferencję prasową. W jej trakcie koreański gigant zaprezentuje finalną wersję koncepcji Ambient AI, rozwiniętej od czasu lipcowego Galaxy Unpacked.