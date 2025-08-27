Tech

Samsung zaprasza na IFA 2025. Będzie inteligentnie

Samsung pokaże w Berlinie, jak wygląda przyszłość inteligentnego domu. Podczas targów IFA 2025 firma zaprezentuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które już teraz mogą zmienić codzienne życie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:40

Dom z AI w centrum uwagi

Na tegorocznych targach IFA, które odbędą się w dniach 5–9 września w Berlinie, Samsung zaprezentuje swoją wizję "Dom z AI: przyszłość jest dostępna już dziś". Producent chce pokazać, że inteligentne rozwiązania nie są już futurystyczną koncepcją, ale czymś, z czego można korzystać tu i teraz.

Nowości od telewizorów po AGD

Samsung przywiezie do Berlina szereg nowości. Wśród nich znajdzie się telewizor z matrycą Micro RGB, urządzenia AGD z linii Bespoke AI dostosowane do rynku europejskiego oraz rozwiązania mobilne rozwijające możliwości ekosystemu Galaxy AI.

Każde z urządzeń będzie działać w ramach aplikacji SmartThings. To właśnie ona spina cały system AI Home, który ma zapewniać większy komfort życia, dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo domowników.

Ambient AI w finalnej wersji

Dzień przed oficjalnym otwarciem targów, 4 września, Samsung zorganizuje konferencję prasową. W jej trakcie koreański gigant zaprezentuje finalną wersję koncepcji Ambient AI, rozwiniętej od czasu lipcowego Galaxy Unpacked.

Opracowany przez Samsung system AI Home ma szansę stać się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Dzięki analizie danych z podłączonych urządzeń będzie potrafił jeszcze lepiej rozumieć oczekiwania użytkowników i dynamicznie dostosowywać się do ich potrzeb. Tegoroczne targi IFA to dopiero początek tej drogi.

CK Kim, Executive Vice President and Head of Digital Appliances (DA) Business at Samsung Electronics

Zobacz: Zabawki ze sztuczną inteligencją zalały rynek. Są hitem sprzedaży

telepolis
Zródła zdjęć: Mahony / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Samsung