Samsung zaprasza na IFA 2025. Będzie inteligentnie
Samsung pokaże w Berlinie, jak wygląda przyszłość inteligentnego domu. Podczas targów IFA 2025 firma zaprezentuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które już teraz mogą zmienić codzienne życie.
Dom z AI w centrum uwagi
Na tegorocznych targach IFA, które odbędą się w dniach 5–9 września w Berlinie, Samsung zaprezentuje swoją wizję "Dom z AI: przyszłość jest dostępna już dziś". Producent chce pokazać, że inteligentne rozwiązania nie są już futurystyczną koncepcją, ale czymś, z czego można korzystać tu i teraz.
Nowości od telewizorów po AGD
Samsung przywiezie do Berlina szereg nowości. Wśród nich znajdzie się telewizor z matrycą Micro RGB, urządzenia AGD z linii Bespoke AI dostosowane do rynku europejskiego oraz rozwiązania mobilne rozwijające możliwości ekosystemu Galaxy AI.
Każde z urządzeń będzie działać w ramach aplikacji SmartThings. To właśnie ona spina cały system AI Home, który ma zapewniać większy komfort życia, dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo domowników.
Ambient AI w finalnej wersji
Dzień przed oficjalnym otwarciem targów, 4 września, Samsung zorganizuje konferencję prasową. W jej trakcie koreański gigant zaprezentuje finalną wersję koncepcji Ambient AI, rozwiniętej od czasu lipcowego Galaxy Unpacked.
Opracowany przez Samsung system AI Home ma szansę stać się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Dzięki analizie danych z podłączonych urządzeń będzie potrafił jeszcze lepiej rozumieć oczekiwania użytkowników i dynamicznie dostosowywać się do ich potrzeb. Tegoroczne targi IFA to dopiero początek tej drogi.