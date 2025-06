Ta decyzja rozwścieczy uczniów i rodziców. Koniec z wycieczkami

W lutym tego roku Sąd Najwyższy wydał przełomowe orzeczenie. Uznał w nim, że nauczyciele mają prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Co więcej, praca pedagoga nie sprowadza się tylko i wyłącznie do czasu spędzonego w sali i przy tablicy. To niestety może oznacza, że uczniowie przestaną jeździć na wycieczki szkolne — alarmuje Portal Samorządowy.