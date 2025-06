Bagaż podręczny za darmo. Ryanair płacze, Unia tańczy poloneza

Walizka kabinowa bez opłat w całej UE

Dotychczas polityka bagażowa linii lotniczych była bardzo zróżnicowana. Tanie linie, takie jak Ryanair czy Wizz Air, pozwalały na bezpłatny przewóz jedynie małego plecaka lub torby mieszczącej się pod siedzeniem, a za walizkę kabinową trzeba było płacić nawet kilkadziesiąt euro w jedną stronę. Rada UE proponowała niedawno, by każdemu pasażerowi przysługiwało prawo do bezpłatnego przewozu tzw. przedmiotu osobistego o wymiarach 40 x 30 x 15 cm, co w praktyce oznaczało mały plecak lub torebkę.