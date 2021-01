Nagrody Steam: Red Dead Redemption 2 grą roku 2020

Steam przyznał swoje doroczne nagrody. Jak zdradzam w tytule, grą roku zostało Red Dead Redemption 2. A kto zwyciężył w pozostałych dziewięciu kategoriach?

Nagrody Steam to plebiscyt, w którym biorą udział gracze posiadający konta na tej platformie. Jeśli ktoś interesuje się tematem gier, może poczuć zdziwienie - wszak Red Dead Redemption 2 wyszło pod koniec 2019 roku! To prawda - jednak na Steam gra zadebiutowała parę miesięcy później, już w 2020 roku. Pokonała na drodze do tytuły Gry Roku takich rywali, jak Fall Guys, Hades, Death Stranding oraz Doom Eternal. Wygrała również w kategorii "Gra ze znakomitą fabułą", gdzie okazała lepsza od Detroit: Become Human i Horizon Zero Dawn.

W kategorii Najlepsza gra VR triumfowało - zgodnie z oczekiwaniami - Half Life: Alyx. Było to w sumie oczywiste, gdyż w 2020 roku nie wyszła żadna podobnie rozbudowana gra VR, a tutaj w dodatku było to Half-Life, więc cóż... Musiało wygrać. Konkurentami były: Phasmophobia, The Room VR: A Dark Matter, Thief Simulator VR, Star Wars Squadrons. Wyniki w pozostałych kategoriach:

Owoc Miłości (czyli gra wydana przed 2020, ale wciąż popularna): Counter-Strike: Global Offensive. Nominacje: Among Us, Terraria, The Witcher 3: Wild Hunt, No Man's Sky

Razem Raźniej (gry kooperacyjne): Fall Guys: Ultimate Knockout. Nominacje: Sea of Thieves, Borderlands 3, Deep Rock Galactic, Risk of Rain 2.

Najbardziej innowacyjna rozgrywka: Death Stranding. Nominacje: Control, Superliminal, Noita, Teardown.

Najlepsza gra, w której jesteś do bani: Apex Legends. Nominacje: Crusader Kings 3, Ghostrunner, FIFA 21, GTFO.

Znakomity styl wizualny: Ori and the Will of the wisps. Nominacje: Battlefield 5, There is No Game, Marvel's Avengers, Black Mesa.

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Doom Eternal. Nominacje: Halo: The Master Chief Collection, Helltaker, Need for Speed Heat, Persona 4 Golden.

Usiądź i zrelaksuj się: The Sims 4. Nominacje: Microsoft Flight Simulator, Satisfactory, Untitled Goose Game, Factorio.

