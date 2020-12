Steam prezentuje bestsellerowe gry 2020 roku

Koniec roku to czas podsumowań. Dzisiaj Steam zaprezentował listę najpopularniejszych gier na platformie. Jakie tytuły cieszą się obecnie największym uznaniem graczy?

Niestety, Steam nie podał dokładnej ilości sprzedanych egzemplarzy każdej płatnej produkcji, ani też żadnych informacjach o dochodach, jakie przyniosły poszczególne tytuły. Podzielił za to gry na cztery kategorie: platynową, złotą, srebrną i brązową. Każda z nich odpowiada oczywiście popularności, a "platynowe" to te "debeściaki". Jest ich dwanaście i są to: DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, DOTA 2, Destiny 2, Monster Hunter: World, Counter-Strike: Global Offensive, Among Us, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, PUBG, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Fall Guys: Ultimate Knockout. Jak można zauważyć, kolejność nie jest alfabetyczna, a więc określa rzeczywistą popularność. Czyli - DOOM Eternal byl najpopularniejszym tytułem na platformie w mijającym roku.

W kategorii "złotej" również mamy dwanaście produkcji. Są to: Borderlands 3, The Elder Scrolls Online, Phasmophobia, Dead by Daylight, ARK: Survival Evolved, Mount & Blade II: Bannerlord, Halo: The Master Chief Collection, Warframe, Crusader Kings III, Baldur's Gate, Sea of Thieves oraz Sid Meier's Civilization VI. Srebrna to piętnaście produkcji - znalazł się między nimi Wiedźmin 3: Dziki Gon - a brązowa to aż czterdzieści dwie pozycje. W pierwszym tygodniu nowego roku zostanie podsumowane głosowanie graczy na gry roku w odrębnych kategoriach, co pozwoli nam zobaczyć, jakie cieszyły się ich największym uznaniem. Jeśli masz konto na Steam - możesz zagłosować w każdej chwili.

Zobacz: Cyberpunk 2077: milion graczy równocześnie na Steamie - to rekord

Zobacz: Nie tylko Epic Games: darmowe gry na Steamie i GOG

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Neowin

Źródło tekstu: Neowin