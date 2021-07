Drugi sezon Wiedźmina i anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”. Netflix podał daty premier

W trakcie wydarzenia dla fanów Wiedźmina – WitcherConu – Netflix ujawnił, kiedy odbędzie się premiera 2. sezonu serialu „Wiedźmin”, zaprezentował także pierwsze zdjęcia i datę premiery nadchodzącego filmu anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”,

Netflix i CD Projekt Red zorganizowały w weekend WitcherCon, specjalne wydarzenie dla fanów Wiedźmina i osadzonych w jego świecie produkcji filmowych. Podczas imprezy odbyły się spotkania z twórcami Wiedźmina, w tym Henrym Cavillem, Anyą Chalotrą czy Freyą Allan. Ujawniono wówczas, że premiera 2. sezonu serialu Wiedźmin odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 r.

Twórcy serialu ujawnili zarys fabuły drugiego sezonu. Wiadomo więc, że Geralt z Rivii, przekonany o śmierci Yennefer w bitwie o Wzgórze Sodden, zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

„Wiedźmin: Zmora Wilka”

Nie trzeba będzie czekać prawie pół roku, by zanurzyć się w świecie Wiedźmina. Wcześniej fani serii będą mogli obejrzeć anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”. Premiera tej produkcji odbędzie się w poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku. Reżyserem tej produkcji jest Han Kwang Il, za scenariusz odpowiada Beau de Mayo, całość wyprodukowało Studio MIR.

Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy. Przed Geraltem był jego mentor Vesemir – młody, nieco zarozumiały wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości. Wtedy też młody wiedźmin dowiaduje się, że w tej pracy chodzi o coś więcej niż tylko o pieniądze.

Mobilny Wiedźmin

Warto też przypomnieć, że już w tym miesiącu zadebiutuje gra na smartfony, łącząca mechanikę gry Pokemon GO ze światem Wiedźmina. Gra „The Witcher: Monster Slayer” zostanie wydana bezpłatnie dla smartfonów z Androidem i iOS już 21 lipca. Użytkownicy Androida już teraz mogą zarejestrować się w Sklepie Play, by nie przegapić premiery i dostać grę, gdy tylko będzie dostępna.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix