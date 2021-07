Wiedźmin w smartfonie. Gra The Witcher: Monster Slayer już w lipcu

Po miesiącach testów mobilna część CD Projektu, czyli Spokko studio, zapowiedziała ostateczną premierę tytułu The Witcher: Monster Slayer. W grze będzie można wcielić się w rolę Wiedźmina, polować na potwory, a w ich namierzaniu pomoże smartfon wykorzystujący GPS i rzeczywistość rozszerzoną.

Twórcy gry zapowiedzieli, że The Witcher: Monster Slayer będzie dostępny bezpłatnie dla smartfonów z Androidem i iOS od 21 lipca. Użytkownicy Androida już teraz mogą zarejestrować się w Sklepie Play, by nie przegapić premiery i dostać grę, gdy tylko będzie dostępna.

W ramach pre-rejestracji na start twojej wiedźmińskiej kariery otrzymasz w dniu premiery także Stalowy miecz z Kaer Morhen, zwiększający o 10% liczbę Punktów Doświadczenia za zabicie potwora!

- obiecują twórcy mobilnego Wiedźmina.

Gra The Witcher: Monster Slayer to połączenie mechaniki i stylu rozgrywki znanej z Pokemon GO oraz świata wykreowanego przez CD Projekt w serii gier o Wiedźminie na podstawie cyklu prozy Andrzeja Sapkowskiego. Na gracza czekać będą stwory znane z uniwersum konsolowych i pecetowych gier o Geralcie z Rivii, więc fani tej serii od razu poczują się jak w domu. Zadanie jest proste: znaleźć potwora, ubić i zebrać trofea.

The Witcher: Monster Slayer wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną, łącząc GPS, mapę na ekranie smartfonu oraz aparat. Dzięki temu świat potworów będzie przenikał z telefonu do prawdziwego świata wokół gracza. W każdej chwili, idąc do szkoły czy pracy, będzie można stoczyć krwawy bój z bazyliszkiem lub kamiennym golemem, a wracając do domu, zapolować na ghule i sukuby. Główny styl rozgrywki jest wyraźnie inspirowany Pokemon GO i dziesiątkami podobnych gier GPS, ale tu atutem będzie wyjątkowy klimat i nawiązanie do kultowej serii.

The Witcher: Monster Slayer testowany jest już blisko rok – pierwsi, wybrani użytkownicy z Australii mogli się wcielić w rolę mobilnego wiedźmina we wrześniu 2020 roku. W kwietniu 2021 twórcy tytułu udostępnili grę w wersji beta, organizując nabór na testerów w różnych krajach świata. W końcu do zabawy będą mogli się przyłączyć wszyscy chętni.

Spokko to spółka stworzona przed kilku laty przez CD Projekt z myślą o realizacji projektów mobilnych. Jest to jej pierwsza produkcja na smartfony.

