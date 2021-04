Wiedźmin w smartfonie. Ruszyły zapisy na grę The Witcher: Monster Slayer

The Witcher: Monster Slayer to zapowiadana już w połowie zeszłego roku gra mobilna, w której można wcielić się w rolę Wiedźmina, zabijać potwory – a wszystko to na ekranie smartfonu oraz jednocześnie w naszym najbliższym otoczeniu. Użytkownicy telefonów z Androidem mogą się już zgłaszać do beta testów.

The Witcher: Monster Slayer to gra rozwijana wspólnie przez CD Projekt oraz dewelopera Spokko studio. Mechanizm rozgrywki nie jest niczym nowym – twórcy sięgnęli po schemat znany chociażby z Pokemon Go.

Dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej, a konkretnie użyciu lokalizacji GPS z mapą i opcjonalnie aparatu, świat potworów będzie przenikał z ekranu smartfonu do prawdziwego świata wokół nas. Będzie więc można stoczyć śmiertelny bój z bazyliszkiem lub kamiennym golemem, idąc rano do sklepu po bułki, lub połączyć wieczorne bieganie z wielkim polowaniem na ghule i sukuby.

Stwory, z którymi przyjdzie nam się mierzyć w grze w The Witcher: Monster Slayer, są już znane z uniwersum konsolowych i pecetowych gier o Wiedźminie, więc fani tej serii od razu odnajdą się w tym świecie.

Naszym zadaniem będzie nie tylko unicestwianie plugastwa, ale także kolekcjonowanie trofeów.

Prace nad mobilnym Wiedźminem ruszyły w zeszłym roku, a do pierwszych testów wybrano wąską grupę użytkowników iPhone’ów z Nowej Zelandii. Od tego czasu o The Witcher: Monster Slayer było dość cicho, ale wygląda na to, że twórcy gry nie zmarnowali tych miesięcy. Właśnie ogłoszone zostały zapisy na wczesny dostęp dla użytkowników Androida. Wystarczy wejść na stronę:

https://thewitcher.com/pl/pl/monster-slayer

i wypełnić prosty formularz, gdzie należy podać swój adres e-mail, a także model telefonu, wybierając producenta z listy i wpisując konkretny model. Ważne jest, by podany adres był powiązany z kontem Google, dającym dostęp do sklepu Play. Spośród nadesłanych zgłoszeń twórcy wybiorą losowo pierwszych beta testerów gry, co ma nastąpić jeszcze w kwietniu. Premiera wersji finalnej odbędzie się latem.