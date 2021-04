Wiedźmin 2. sezon - Netflix zdradził wstępną datę premiery serialu

Jeśli czekacie na drugi sezon serialowego Wiedźmina, to mamy dla Was dobre informacje - ten pojawi się na platformie streamingowej jeszcze w 2021 roku. Netflix właśnie podał wstępną datę premiery kolejnych odcinków przygód Geralta, Yennefer oraz Ciri.

W pierwszej części tego roku wiele projektów, które mieliśmy nadzieję udostępnić wcześniej, zostało przesuniętych z powodu opóźnień postprodukcyjnych i pandemii koronawirusa. Jesteśmy przekonani, że w drugiej połowie roku wrócimy do bardziej stabilnego stanu. Na pewno w czwartym kwartale powrócą sezony niektórych z naszych najbardziej popularnych produkcji, takich jak Wiedźmin, You i Cobra Kai, ale również kilka dużych produkcji filmowych, które pojawiły się na rynku nieco później, niż się spodziewaliśmy, np. Red Notice i Escape From Spiderhead.