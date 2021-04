Netflix spodziewa się najgorszego kwartału w swojej historii

Wygląda na to, że złote żniwa Netfliksa dobiegają końca. Serwis przygotowuje się na najgorszy kwartał w swojej historii.

Netflix jest najpopularniejszą i największą platformą zajmującą się strumieniowaniem filmów i seriali. To jednak tylko złudzenie potęgi. Tak naprawdę Netflix ciągle funkcjonuje głównie dzięki kroplówce swoich udziałowców, a jego udział w produkcji najchętniej oglądanych treści własnych powoli (ale konsekwentnie) się zmniejsza. Teraz przyszło ogłosić liczbę nowych subskrybentów. Okazuje się, że w minionym kwartale do społeczności Netfliksa nie dołączyły nawet 4 miliony użytkowników. Przewidywania analityków mówiły, że ma ich być ponad 6 milionów.

Dla porównania w ostatnim kwartale 2020 dołączyło ponad 8 milionów osób, a w pierwszym kwartale 2020 było to prawie 16 milionów osób. Trzeba jednak przyznać, że był to wyjątkowy czas, kiedy wiele osób przymusowo zostało w domach. Wiele z nich było nieprzyzwyczajonych do pracy zdalnej czy mniejszych kontaktów towarzyskich, a to wpłynęło pozytywnie na wzrost liczby użytkowników. Teraz Netflix przewiduje, że w następnym kwartale zyska ledwo 1 milion użytkowników. Poprzednie przewidywania mówiły nawet o 4 milionach. Giełda zareagowała na te wieści spadkami - wyniosły one nawet 9%.

Źródło tekstu: market watch, wł