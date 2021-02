Kultowa scena z Wiedźmina 3 przerobiona na wersję na PlayStation 1

Anders Lundbjörk stworzył przeróbkę kultowej sceny z Wiedźmina 3 w taki sposób, aby wyglądało, że gra została wydana na pierwszym PlayStation. Efekty są rewelacyjne.

Każdy, kto grał w Wiedźmina 3, wie, jaka jest najbardziej kultowa scena w tej grze. Tak, mowa o wspomnieniu Geralta, w którym wypoczywa on w drewnianej wannie, a obok siedzi Yennefer w tak zwanym stroju Ewy (jedynie z ręcznikiem na głowie). Jest to zarazem jedna z pierwszych scen w Dzikim Gonie, która trafiła również do serialu Netflixa. Anders Lundbjörk przerobił ją tak, jak jego zdanie wyglądałaby ona, gdyby gra została wydana na pierwsze PlayStation.

Efekty jego pracy są bardzo ciekawe. Oczywiście scena nie została przeniesiona jeden do jednego, a stała się jedynie pretekstem do stworzenia humorystycznego wideo, ale nie zmienia to faktu, że materiał prezentuje się wyśmienicie. Warto dodać, że Anders Lundbjörk stworzył przeróbkę Cyberpunka 2077, również w wersji na pierwsze PlayStation. Konsola trafiła na rynek jeszcze w 1994 roku (w Polsce dopiero w styczniu 1996) stąd taka oprawa graficzna.

Źródło tekstu: PCGamer