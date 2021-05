Wiedźmin: Stary Świat - gra planszowa ufundowana w 20 minut

Ruszyła kampania crowdfundingowa gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat. Kwota potrzebna na wydanie tytułu została zebrana w 20 minut.

Wiedźmin: Stary Świat to gra planszowa utrzymywana w klimatach wiedźmińskiej sagi napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Za tytułem stoją Łukasz Woźniak z wydawnictwa Go On Board oraz CD Projekt RED.

Planszowy Wiedźmin będzie grą przygodową, której akcja osadzona została na długo przed wydarzeniami znanymi z książek oraz gier. Nie spotkamy w niej Geralta z Rivii, a zamiast tego wcielimy się w wiedźmina wyszkolonego w jednej z wiedźmińskich szkół.

Podczas rozgrywki odwiedzimy miejsca znane z kultowej sagi, będziemy walczyli z potworami, a także z innymi wiedźminami. Wykorzystamy do tego celu unikalną talię kart, którą będziemy rozwijali wraz z naszymi postępami w grze.

Premiera gry Wiedźmin: Stary Świat zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku. Aktualnie trwa kampania crowdfundingowa na platformach zagramw.to oraz Kickstarter. Chętni mogą za ich pośrednictwem zamówić grę w jednej z dwóch wersji: standardowej za 289 zł (zagramw.to) / 70 euro (Kickstarter) lub Deluxe za 519 zł (zagramw.to) / 125 euro (Kickstarter). Za co dopłacamy? Za plastikowe figurki potworów, które w tańszej wersji zastąpione zostały kartonowymi znacznikami.

Warto zauważyć, że na ufundowanie gry na obydwu platformach wystarczyło 20 minut. Aktualnie w kampanii na Kickstarterze tytuł zgromadził już blisko 1,5 miliona dolarów, a na tym z pewnością się nie skończy, szczególnie że kampania potrwa do 11 czerwca.

Źródło zdjęć: zagramw.to, BoardGameGeek

Źródło tekstu: zagramw.to, Kickstarter