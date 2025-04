Rosja pręży muskuły, ale to technologiczny skansen

Pomimo licznych trudności, Rosja nie rezygnuje z ambitnych planów uruchomienia lokalnej produkcji chipów w procesie 28 nm do 2030 roku. Takie założenie przedstawiono już kilka lat temu, ale plany te zostały ponownie potwierdzone przez Konstantina Truszkina , zastępcę dyrektora ds. rozwoju w MCST , firmie odpowiedzialnej za rosyjskie procesory Elbrus .

TSMC oferowało litografię 28 nm już w 2011 roku

Zgodnie z wypowiedzią Truszkina, zakłady produkcyjne mają powstać między 2028 a 2030 rokiem . MCST zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie oferować rozwiązań na bazie instrukcji x86 ze względu na kwestie licencyjne (prawa ma tylko Intel , AMD oraz VIA ). Z tego powodu rozwijane będą alternatywne architektury, takie jak obecne SPARC , korzystające z RISC .

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Tajwan ograniczył dostawy zaawansowanych układów scalonych do Rosji i Białorusi. W odpowiedzi Rosja zaczęła intensyfikować działania zmierzające do odbudowy własnego sektora produkcji półprzewodników. Obecnie zakończono prace nad narzędziami litograficznymi zdolnymi do produkcji w technologii 350 nm, choć produkcja masowa jeszcze się nie rozpoczęła. Równolegle firma ZNTC rozwija urządzenia umożliwiające produkcję w procesie 130 nm.