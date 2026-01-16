Tech

Robot humanoidalny dotrzymuje kroku człowiekowi. Przynajmiej w tej czynności

Koniec z wymówkami, że nie mamy z kim biegać. Okazuje się, że robot humanoidalny wkrótce będzie mógł pomóc w dotrzymaniu obietnic noworocznych i nie tylko zagrać w tenisa, ale pobiegać z nami niczym najlepszy przyjaciel.

Humanoidy coraz bliżej ludzi

Kalifornijska firma technologiczna Figure AI opublikowała nowy film, na którym widać jak jej humanoidalny robot dotrzymuje kroku pracownikom firmy, czyli uprawia z nimi jogging.

Ogłaszam nowy program fintess dla firmy Figure.  

napisał w poście na X, Brett Adcock, szef firmy Figure AI.

Robot humanoidalny biega bardzo stylowo

Co ciekawe, styl biegu robota wydaje się stabilny i naturalny. I choć nie wyjaśniono, czy na nagraniu opublikowanym przez szefa Figure AI, Bretta Adcocka, czy robot był zdalnie sterowany, czy poruszał się autonomicznie, to robi on wrażenie. Na materiale filmowym widzimy go w towarzystwie trzech innych biegaczy (być może czterech, jeśli liczyć osobę nagrywającą). To daje prawo sądzić, że wkrótce roboty staną się naszymi trenerami personalnymi. Bo co właściwie stoi na przeszkodzie?

Robot humanoidalny może wyznaczać odpowiednie tempo biegu i przeprowadzić cały godzinny trening. Może stanowić też niezastąpioną pomoc, gdy przygotowujemy się do pierwszego w życiu maratonu. 

Choć publiczne bieganie z robotem, nie zawsze może spotkać się z pozytywnym odbiorem. Niektórzy ludzie się jeszcze boją tego typu urządzeń. "Te rzeczy nas kiedyś zabiją!" - wykrzyknął pewien mężczyzna podczas niedawnego testowania biegającego robota na kampusie firmy Figure AI. 

