Kupujesz samochód? Zarejestrujesz go w mObywatelu

Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć formalności, przyspieszą załatwianie spraw i zwiększą bezpieczeństwo przy rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy.

Opracowana nowelizacja zakłada umożliwienie właścicielowi pojazdu złożenia w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu bez wychodzenia z domu. Wniosek będzie można złożyć on-line poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Jeśli właściciel samochodu zdecyduje się na wizytę w urzędzie, dane do systemu wprowadzi urzędnik na podstawie przekazanych informacji.

Istotną zmianą dla organów rejestrujących pojazdy będzie wprowadzenie usługi AVI (Actual Vehicle Information), czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją. Usługa pozwoli urzędom na pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei organy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE.

Dzięki temu rozwiązaniu urzędnik szybciej zweryfikuje dane pojazdu i łatwiej wykryje niezgodności w dokumentach. Pozwoli to realnie ograniczyć ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut. Nowe przepisy ułatwią również sądom pobieranie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Innym uproszczeniem będzie zniesienie obowiązku legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

Będzie można też uzyskać bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.