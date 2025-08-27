Tech

Intel Nova Lake dopiero w 2027 roku. AMD Medusa będzie pierwsza

Zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy szykują się do ofensywy na rynku mobilnych CPU. Nie należy się jednak spodziewać jej wcześniej niż w przyszłym roku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:13
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel Nova Lake dopiero w 2027 roku. AMD Medusa będzie pierwsza

Jeden z producentów laptopów zdradził plany wydawnicze dla AMD oraz Intela. Ujawniają one zarówno kiedy należy spodziewać się nowych serii CPU, jak również ich oznaczenia. Zwłaszcza to ostatnie poddawane było dyskusji, ale wiadomo już, iż Nova Lake zadebiutuje jako Core Ultra 400.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel Panther Lake ma korzystać z litografii Intel 18A

Ta sama rodzina obejmie zarówno procesory mobilne, jak i desktopowe. W praktyce oznacza to, że w laptopach Nova Lake będzie zastępować serię Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), natomiast na desktopach układy te pojawią się jako następcy serii Core Ultra 200 (Arrow Lake). To sprawia, że segment komputerów stacjonarnych w zasadzie przeskoczy jedną generację - chyba, że faktycznie doczekamy się Arrow Lake Refresh.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop DELL Pro 16 Plus PB16250 16" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop DELL Pro 16 Plus PB16250 16" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-291.1 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7007.9 zł
Laptop GIGABYTE Gaming A16 CVHI3EE894SH 16" IPS 165Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop GIGABYTE Gaming A16 CVHI3EE894SH 16" IPS 165Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5099.99 zł
Laptop ACER Aspire 14 AI A14-52M 14" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 512GB SSD Copilot+ PC Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ACER Aspire 14 AI A14-52M 14" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 512GB SSD Copilot+ PC Windows 11 Home, Funkcje AI
-350.99 zł
3349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Zgodnie z opublikowaną mapą wydawniczą procesory Intel Panther Lake zadebiutują w 2026 roku, natomiast Intel Nova Lake w 2027 roku. Warto jednak zaznaczyć, że terminy te dotyczą głównie produktów danego producenta OEM. Intel planuje wprowadzić ograniczone ilości układów Panther Lake już w czwartym kwartale 2025 roku, a pierwsze laptopy z procesorami Nova Lake mogą zostać pokazane podczas targów CES.

Intel Nova Lake dopiero w 2027 roku. AMD Medusa będzie pierwsza

W przypadku AMD następca obecnej serii Strix Point, czyli rodzina Medusa, ma pojawić się wcześniej - w drugim kwartale 2026 roku. Będzie ona oparta o architekturę Zen 6, ale dokładna specyfikacja nie jest znana, chociaż w sieci pojawiło się już kilka przecieków.

Oczywiście z ostatecznymi wnioskami trzeba się wstrzymać do premiery. Dopiero niezależne testy pokażą faktyczną wydajność, temperatury czy pobór mocy. Kluczowa będzie też dostępność i ceny, czyli coś co mocno zabiło popularność technologicznie bardzo ciekawej serii Lunar Lake.

Image
telepolis
amd Intel procesor CPU Intel Nova Lake AMD Medusa
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, momomo_us@X
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne