Intel Nova Lake dopiero w 2027 roku. AMD Medusa będzie pierwsza

Jeden z producentów laptopów zdradził plany wydawnicze dla AMD oraz Intela. Ujawniają one zarówno kiedy należy spodziewać się nowych serii CPU, jak również ich oznaczenia. Zwłaszcza to ostatnie poddawane było dyskusji, ale wiadomo już, iż Nova Lake zadebiutuje jako Core Ultra 400.

Intel Panther Lake ma korzystać z litografii Intel 18A

Ta sama rodzina obejmie zarówno procesory mobilne, jak i desktopowe. W praktyce oznacza to, że w laptopach Nova Lake będzie zastępować serię Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), natomiast na desktopach układy te pojawią się jako następcy serii Core Ultra 200 (Arrow Lake). To sprawia, że segment komputerów stacjonarnych w zasadzie przeskoczy jedną generację - chyba, że faktycznie doczekamy się Arrow Lake Refresh.

Zgodnie z opublikowaną mapą wydawniczą procesory Intel Panther Lake zadebiutują w 2026 roku, natomiast Intel Nova Lake w 2027 roku. Warto jednak zaznaczyć, że terminy te dotyczą głównie produktów danego producenta OEM. Intel planuje wprowadzić ograniczone ilości układów Panther Lake już w czwartym kwartale 2025 roku, a pierwsze laptopy z procesorami Nova Lake mogą zostać pokazane podczas targów CES.

W przypadku AMD następca obecnej serii Strix Point, czyli rodzina Medusa, ma pojawić się wcześniej - w drugim kwartale 2026 roku. Będzie ona oparta o architekturę Zen 6, ale dokładna specyfikacja nie jest znana, chociaż w sieci pojawiło się już kilka przecieków.