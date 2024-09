Polacy stali się oszczędni. Dane to potwierdzają

Główny Urząd Statystyczny podał dane zużycia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła sieciowego za 2023 rok. Okazuje się, że staliśmy się bardziej oszczędni.

Polacy stali się oszczędni, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok. W poprzednim roku zużyliśmy nie tylko mnie energii elektrycznej, ale też mniej gazu i ciepła sieciowego. Biorąc pod uwagę rosnące ceny, nie powinno to być żadnym zaskoczeniem.

Polacy stali się oszczędni

Zużycie energii w 2023 roku spadło o 1 proc. w ujęciu rocznym. To o tyle zaskakujące, że w tym samym czasie o 0,6 proc. wzrosła liczba odbiorców — podaje Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie spadło też średnie zużycie energii elektrycznej na gospodarstwo domowe do poziomu 1,82 MWh na rok (- 1,5 proc.). Główna w tym zasługa mieszkańców miast, którzy ograniczyli swoje potrzeby o 2,3 proc. (średnio do 1,16 MWh). Na wsi średni wynik to z kolei 2,23 MWh (poprawa o 0,5 proc.).

Podobnie statystyki wyglądają w przypadku gazu. Jego zużycie ograniczyliśmy o 4,1 proc. przy wzroście odbiorców o 2 proc. Większe spadki zanotowano w miastach (4,9 proc.), a mniejsze na obszarach wiejskich (2,4 proc.). Należy jednak zaznaczyć, że liczba odbiorców wzrosła na wsi aż o 5,4 proc., gdzie w miastach tylko o 1,3 proc.

Zobacz: Ceny prądu w 2025 roku. Rząd ma dobre informacje

Zobacz: Dynamiczne taryfy prądu. Wyjaśniamy, o co chodzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: GUS