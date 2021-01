Microsoft podsumował 2020 rok w usłudze Xbox Game Pass

273 nowe gry, w tym 90 tytułów z portfolio EA Games, a także 205 gier dostępnych w chmurze - tak wygląda w skrócie podsumowanie 2020 roku w usłudze Xbox Game Pass, udostępnianej przez firmę Microsoft.

2020 rok stał pod znakiem pandemii COVID-19, ale także - częściowo za jej sprawą - Xbox Game Passa. Gamingowa usługa subskrypcyjna Microsoftu ma pokaźne portfolio, w którym znajdziemy obecnie 395 unikalnych tytułów. Z punktu widzenia najbardziej zagorzałych graczy, którzy nie mogą oderwać się od ulubionych tytułów na konsolę, PC, czy smartfon (za pośrednictwem chmury), w swojej najszerszej wersji usługa oferuje aż 495 pozycji (część z gier dostępna jest na każdą z wymienionych wyżej platform).

W rozbiciu na poszczególne środowiska, posiadacze konsol znajdą dla siebie aktualnie 348 tytułów, pecetowcy 229, a użytkownicy telefonów z systemem Android 205. Niemniej, wszyscy wiemy, że przy wyborze gier kierujemy się ich rodzajem. Fani strzelanek mogą sięgnąć po 101 gier, miłośnicy przygodówek mogą wybierać spośród 370 tytułów. Z kolei dla amatorów familijnej rozrywki Game Pass oferuje 68 pozycji. To jednak nie wszystko! Wśród gier ID @ Xbox wybierać można z 87 opcji, zaś z katalogu EA Play aż 82 propozycje.

Po pierwsze jakość!

Powyższe statystki mogą robić wrażenie, jednak najważniejsza zawsze pozostaje jakość. Według Wall Street Journnal obiektywne i najbardziej cenione noty gier przyznaje Metacritic.com. Według danych serwisu, aż 37,5% tytułów dostępnych w Game Passie uzyskało ponad 80 punktową ocenę. Natomiast najliczniejszą grupę gier stanowią te oceniane pomiędzy 80 a 89 punktami – to 32.2% całego katalogu usługi. Co warte zauważenia, to fakt, iż aż 21 gier z portfolio Game Passa posiada notę 90 punktową lub większą.

Najwyżej ocenianą grą usługi jest futurystyczny shooter z elemantami RPG: Mass Effect 2, mogący pochwalić się 96 punktami. Na drugiej lokacie względem ratingu uplasowały się Celeste, Gears of War i Halo 3 – każde z wynikiem 94 punktów. W tej kategorii podium zamyka sequel Gears of War oraz trzecia odsłona wspomnianego Mass Effect, oba po 93 punkty.

Powyżej 70 punktów plasuje się ponad 62% gier, zaś średnia ocena wszystkich dostępnych tytułów to 60,3 punktu. Zaledwie 2,5%, czyli 10 gier, uplasowało się poniżej 59 punktów na Metacritic.

Sekundy, minuty, godziny, dni i doby

W pędzącym świecie mamy coraz mniej czasu, a więc także mniej czasu na granie. Natomiast ulubione gry to te, na które poświęciliśmy najwięcej czasu. To te pozycje, przy których jego upływ zdaje się zanikać i nie wiadomo, gdzie uciekła noc. Z drugiej strony wiele zależy od sytuacji. Niektóre gry są fajne, bo można do nich przysiąść i zakończyć za jednym podejściem, a w przyszłości wrócić do nich, by śrubować rezultat.

Zajawkowicze pierwszego podejścia najchętniej sięgną po co-op Dead by Daylight, na który według HowLongToBeat.com można poświęcić nawet 461 godzin. Oznacza to, że należałoby grać w ten tytuł nieprzerwanie przez 19,2 doby. Warto w tym wypadku zaznaczyć, iż mówimy o czasie poświęconym na samą rozgrywkę. Ze względu na jej tryb, ciężko mówić stricte o jej ukończeniu. Podobnie angażujących gier w katalogu Game Passa są jeszcze 4. Średnio na zabawę w każdej z nich gracze poświęcili przeszło 100 godzin, a są to:

PlayerUnknown’s Battlegrounds – 160 h (Tryb: Battle Royal),

– 160 h (Tryb: Battle Royal), Europa Universalis IV – 119 h,

– 119 h, FIFA 15 – 118 h,

– 118 h, KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX – 112 h.

Dla kontrastu gra, które zajmą nam najmniej czasu, to Fractured Minds – gra przygodowa, w której należy pokonywać problemy psychiczne (sic!), a jej przejście to nieco ponad pół godziny. Inną ekspresową propozycją może być jakże aktualna Pandemic: The Board Game. Jak sama nazwa sugeruje, celem graczy jest zwalczenie pandemii. W przeciwieństwie do realiów z jakimi od roku zmaga się cały świat, tę pozycję można ukończyć w 1 godzinę.

Żeby jednak zejść na ziemię należy zaznaczyć, że średni czas dotarcia do finału gier z Game Passa w 2020 roku wynosił 19,5 godziny. Zdecydowanie najwięcej z nich (43.5%) można przejść w mniej niż 10 godzin. Natomiast, drugą najliczniejszą grupę (35,44%) stanowią tytuły do pokonania w czasie do 29 godzin.

Plany na najbliższą przyszłość

Co przyniesie 2021 rok? Na horyzoncie znajduje się dołączenie tytułów EA Play w Game Passie na PC. Kolejne gry z dziewięciu studiów deweloperskich Bethesdy/ZeniMaxu będą trafiały do Game Passa w każdym jego wydaniu, a jeszcze w styczniu swoją premierę będzie miało The Medium, przygotowane przez polskie studio Bloober Team. A to zaledwie początek roku.

Xbox Game Pass to usługa subskrypcji gier wideo firmy Microsoft do użytku na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One oraz komputerach z systemem Windows 10, a także urządzeniach mobilnych z systemem Android przez xCloud. Do dyspozycji użytkowników są trzy jego warianty: Xbox Game Pass na konsole, Xbox Game Pass na PC oraz Xbox Game Pass Ultimate, obejmujący wszystkie platformy oraz usługę Xbox Live Gold.

Źródło tekstu: Xbox