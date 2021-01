Microsoft pokazał czerwony kontroler do Xboxa. Sprzedaż ruszy w lutym

Firma Microsoft zaprezentowała bezprzewodowy kontroler do najnowszych Xboxów w kolorze czerwonym - Pulse Red. Urządzenie trafi do sprzedaży w lutym, a teraz jego czarna i biała wersja jest tańsza o 40 zł.

11 stycznia 2021 roku Microsoft zaprezentował ogniście gorący pad Xbox Wireless Controller – Pulse Red. Sprzęt ten można bezprzewodowo podłączyć do jednej z najnowszych konsol amerykańskiego giganta, Xboxa Series X lub Xboxa Series S, a także do komputerów z systemem Windows 10 i urządzeń mobilnych. Do sprzedaży nowy kontroler trafi 9 lutego tego roku na większości rynków, w tym także w Polsce. Sprzedaż w Chinach ruszy już jutro (12 stycznia). Sugerowana cena detaliczna to 269 zł.

Pulse Red wyróżnia się żywą czerwoną kolorystyką, tyłem o białej barwie, wnosząc tę samą "uderzającą energię", co zaprezentowany w listopadzie Shock Blue.

Za czerń i biel zapłacimy mniej

Osoby, którym nie chce się czekać lub wolą bardziej stonowane kolory, mogą do 22 stycznia tego roku kupić ten sam kontroler, ale w kolorze czarnym lub białym, taniej o 40 zł. Oferta jest dostępna u partnerów handlowych firmy Microsoft.

Źródło tekstu: Microsoft