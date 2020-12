Xbox ogłasza swoje nowości podczas The Game Awards 2020

Podczas gali The Game Awards, która miała miejsce w nocy z czwartku na piątek naszego czasu, Xbox ogłosił kilka ciekawych nowości. Oto pełna ich lista.

Ogłoszenie wyników The Game Awards to nie tylko prezentacje zwycięzców w poszczególnych kategoriach, ale również okazja dla producentów oraz studiów do ogłoszenia swoich planów. Korzystając z okazji, Xbox zapowiedziało następujące rzeczy:

gra Microsoft Flight Simulator będzie dostępna dla konsol Xbox Series X w lecie przyszłego roku

do Xbox Game Pass na PC dołączy Among Us

Master Chief będzie częścią piątego sezonu Fortnite 5

w Forza Horizon 4 można odblokować specjalny samochód Cyberpunk 2077"

The Initiative to zespół złożony od podstaw spośród deweloperów Xbox Game Studios, a jego pierwsza gra nazywa się "Perfect Dark"

niektóre z nominowanych w tegorocznej edycji The Game Awards gier można nabyć za zniżką do 67%

Oprócz tego pokazano także pierwszy gameplay Warhammer 40,000: Darktide.

Zespół Xbox świętował również osiągnięcia swoich zespołów deweloperskich, odpowiedzialnych za "Tell Me Why" i "Microsoft Flight Simulator", które zdobyły nagrody odpowiednio w kategoriach Games for Impact (TMW) i najlepszej gry strategicznej.

