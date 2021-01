Nowy rekord Twitcha - 2,4 mln osób oglądało prezentację skórki do Fortnite'a

Hiszpański streamer David 'TheGrefg' Martinez właśnie pobił rekord Twitcha w liczbie jednocześnie oglądających osób. Poprzedni rezultat poprawił prawie czterokrotnie, a to wszystko zasługa skórki do Fortnite.

W marcu 2018 roku jeden z najbardziej znanych streamerów na świecie - Tyler 'Ninja' Blevins, pobił rekord Twitcha w liczbie jednocześnie oglądających go osób. Wtedy to internetowy twórca grał w Fortnite'a wspólnie ze znanym raperem o pseudonimie Drake, co w pewnym momencie oglądało jednocześnie 635 tys. osób. Wydawało się, że wynik ten będzie trudny do poprawienia przez pojedynczego streamera i rzeczywiście rekord został pobity dopiero teraz, na początku 2021 roku. Dokonał tego Hiszpan David 'TheGrefg' Martinez.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Nowy rekord Twitcha

Co ciekawe, nowy rekord przebił wynik Ninjy prawie czterokrotnie. W pewnym momencie hiszpańskiego streamera oglądało jednocześnie 2,4 mln osób. Co cieszyło się aż tak dużym zainteresowaniem? Po raz kolejny chodzi o Fortnite'a, ale tym razem David 'TheGrefg' Martinez prezentował nowego skina, inspirowanego jego osobą oraz serią Dragon Ball. To część nowej inicjatywy, w ramach której Epic Games tworzy skiny znanych streamerów. Podobną skórkę ma między innymi wspominany Tyler 'Ninja' Blevins.

Trudno sobie wyobrazić, aby w najbliższym czasie komukolwiek udało się poprawić ten wynik. Aż 2,4 mln jednocześnie oglądających osób to rezultat wręcz niewiarygodny i prawdopodobnie TheGrefg na długo zapisze się w historii Twitcha.

