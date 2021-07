Lenovo znowu na komputerowym tronie, HP drugi

Lenovo wrócił na pozycję króla rynku komputerów. Na drugim miejscu znalazł się amerykański HP. W czołowej piątce są też Dell, Apple i Acer.

W drugim kwartale 2021 na rynek trafiło 82,3 mln komputerów. W skład tej definicji wchodzą laptopy, komputery stacjonarne oraz stacje robocze. To wzrost z 73 milionów urządzeń w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Na pierwszym stopniu podium znalazł się chiński Lenovo, który odpowiadał za 20 milionów sprzedanych komputerów. Stanowi to 24,3% udziału w rynku (to wzrost z 23,9%). Na drugim miejscu jest amerykański HP, który rok temu prowadził mając 24,8%. Teraz HP ma jednak 22,6% udziału w rynku. Firma sprzedała 18,6 mln urządzeń. Na trzecim stopniu podium tradycyjnie już znalazł się Dell. Producent sprzedał 14 milionów komputerów (17% rynkowego tortu, wzrost z 16,4%).

Grupa pościgowa jest daleko z tyłu. Czwarty Apple zanotował sprzedaż 6,4 miliona urządzeń (7,8% udziału w rynku, wzrost z 7,3%). Tajwański Acer sprzedał z kolei 6 milionów komputerów i odpowiada za 7,3% udziału w rynku. To wzrost z 6,8% rok temu. Wszyscy pozostali producenci razem sprzedali 17,3 mln komputerów (to 21% rynku, wzrost z 20,7%).

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Canalys, wł