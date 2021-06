Lenovo wprowadza bezprzewodowe ładowanie do laptopów, ale to kosztuje

Lenovo wprowadza technikę bezprzewodowego ładowania do laptopów i to nie tylko własnej produkcji. Marka stworzyła specjalny zestaw, który można użyć również w modelach innych firm.

Technika bezprzewodowego ładowania dostępna jest już na szeroką skalę w smartfonach, słuchawkach bezprzewodowych czy innych gadżetach. Najczęściej realizowana jest za pomocą indukcji, która i tak wymaga położenia telefonu na specjalnej płytce, ale Xiaomi już zaprezentowało rozwiązanie, które pozwoli na prawdziwe, bezprzewodowe ładowanie na odległość. Aż dziwne, że nie jest to zbyt często wykorzystywane w laptopach, ale Lenovo właśnie chce to zmienić.

Lenovo - zestaw do bezprzewodowego ładowania laptopów

Lenovo zaprezentowało zestaw, który pozwala na bezprzewodowe ładowanie laptopów. Co ciekawe, nie chodzi o nowe modele komputerów przenośnych, które miałyby wbudowane tego typu rozwiązanie. Zamiast tego firma pokazała specjalny zestaw, za pomocą którego technikę bezprzewodowego ładowania można wprowadzić do niemal każdego laptopa o przekątnej 13 lub 14 cali, o ile ładowanie odbywa się za pomocą złącza USB-C.

Rozwiązanie jest szalenie proste. Do laptopa wystarczy podłączyć, przez wspominany port USB-C, specjalny odbiornik. Po tym komputer można położyć na macie, która również znajduje się w zestawie, aby rozpocząć bezprzewodowe ładowanie. Lenovo zapewnia, że do maty ładującej można podłączyć dowolną ładowarkę 45 lub 65 W. Nie ma znaczenia czy laptop działa na systemie Windows, Linux, czy też macOS. Ważne, aby wystarczyło mu ładowanie przez USB-C z mocą 65 W. Największą wadą tego rozwiązania wydaje się cena, która w tym momencie wynosi 140 dolarów. Według aktualnego kursu to około 530 zł.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Liliputing