Chromebooki stają się gatunkiem zagrożonym. Ich sprzedaż spada w zawrotnym tempie. Na tym cmentarzu królem jest Acer.

Niestety, ale dla producentów sprzętu elektronicznego nie ma zbyt dobrych wiadomości. Sprzedaż smartfonów czy tabletów spada. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Sytuacja gospodarcza czy polityczna na świecie nijak nie sprzyja zakupom elektronicznych gadżetów. Teraz okazuje się, że spadki zaliczył kolejny rynek.

Acer królem na cmentarzu

Chromebooki to bardzo specyficzny segment. Bardzo niewielki i skupiony na klientach korporacyjnych oraz szkołach. Mało kto kupuje je do użytku prywatnego. Nic dziwnego, funkcjonalność Chrome OS i Windowsa to dwie różne ligi. Okazuje się, że w drugim kwartale 2022 sprzedaż Chromebooków była o 57% niższa niż rok wcześniej.

Na rynek trafiło ledwo 5,1 miliona chromebooków. Dla porównania w drugim kwartale 2021 było to 12 milionów urządzeń. Doszło przy okazji do mocnego przemeblowania na podium największych producentów w tym segmencie. Wtedy kolejność była następująca: HP miał 35,7%, Lenovo miał 21,9%, a Acer miał 15,9%. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Pierwszy jest Acer z 26,1%. Drugi jest Lenovo z 22,8%, a dopiero trzeci HP z 18%. Poza podium są Dell z 16,7% oraz Asus z 8,1%. Wszyscy inni producenci razem mają ledwo 8,4% udziału w rynkowym torcie.

