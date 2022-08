Rynek tabletów leci na pysk, ale nadal ma swojego króla

Wiemy, jak sprzedawały się tablety w ostatnim kwartale. Jest źle, ale bez niespodzianek.

Firmy IDC oraz Strategy Analytics opublikowały dane na temat sprzedaży tabletów w II kwartale 2022 r. Choć w raportach obydwu instytucji pojawiają się pewne rozbieżności, to wniosek jest jeden: boom na rynku wywołany przez pandemię minął, a sprzedaż urządzeń wróciła do normy. Dla producentów to akurat zła wiadomość.

Sprzedaż tabletów wraca do normy

Według Strategy Analytics cały sektor rynku zaliczył względem analogicznego okresu w roku ubiegłym spadek rzędu 15 procent. Winę za taki stan rzeczy ma ponosić spadek zapotrzebowania na tablety niż w trakcie pandemii, a także zawirowania natury geopolitycznej w związku z konfliktem w Ukrainie.

Nieco bardziej optymistyczne są dane dostarczane przez IDC. Sugerują one, że rynek tabletów nie tylko się nie skurczył, ale wręcz zaliczył wzrost. Mikroskopijny, bo mikroskopijny - raptem o 0,15 procent - ale jednak.

Rynek tabletów w Q2 2022: rządzi Apple, drugi Samsung

Niezależnie od tego, któremu raportowi damy wiarę, lider rankingu jest ten sam: Apple. Tu raczej bez zaskoczeń. Według najnowszych danych gigant z Cupertino miał zagarnąć dla siebie 31 lub 38 procent udziału w całym rynku (odpowiednio według IDC i Strategy Analytics).

Drugie miejsce na liście producentów zajmuje Samsung, który odnotował sporą stratę. Koreańczycy mieli sprzedać w drugim kwartale ponad 7 milionów tabletów.

Co do trzeciego miejsca, tutaj mamy między obydwoma raportami dość dużą rozbieżność. Według IDC podium zamyka Lenovo, które miało w tym czasie sprzedać 3,5 miliona urządzeń. Dawałoby to producentowi 9 procent udziału i w rynku i aż 25-procentowy spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według Strategy Analytics trzecie miejsce przypada natomiast Amazonowi, który w drugim kwartale miał sprzedać 5,5 miliona tabletów, co dawałoby mu 13,6 procent udziału w runku i wzrost rzędu 26,9 procent w skali roku. Dla porównania, według IDC gigant branży e-commerce miał sprzedać "raptem" 3,4 miliona urządzeń, co z kolei oznaczałoby duży spadek. Niewykluczone, że rozbieżność w obydwu raportach wynika z błędnego zakwalifikowania sprzedaży przy okazji Prime Day przez jeden z instytutów.

Niezależnie jednak, które wyniki analizować, wniosek jest ten sam - covidowe El Dorado na rynku tabletów minęło, a najmocniej odczuwają to producenci urządzeń z Androidem.

