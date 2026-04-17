Właśnie po to jest plecak ewakuacyjny. 200 osób w Poznaniu opuściło domy

Ile razy byśmy nie pisali o plecakach ewakuacyjnych, to zawsze w komentarzach pojawia się ten sam bełkot: przed wojną plecak nikogo nie ochroni. I teraz: czy w Poznaniu wybuchła wojna? Otóż nie. A czy ewakuowano 200 osób w mieście? Oczywiście, że tak.

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17 KWI 2026
Stało się to dlatego, że plecak ewakuacyjny nie jest czymś, co warto mieć na wypadek konfliktu zbrojnego, a na wypadek losowej, niebezpiecznej sytuacji, która wymaga ewakuacji. I tak w Poznaniu doszło do uszkodzenia instalacji gazowej przy ulicy Niezłomnych. Konieczne okazało się ewakuowanie 200 osób z pobliskich budynków w celu bezpieczeństwa. 

Uszkodzenie gazu w Poznaniu to zwykły wypadek

Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej i pogotowie gazowe. Natomiast terenu przed ciekawskimi lub ludźmi, którzy pchają się tam mimo informacji o wycieku, chroni Policja. I tak takich ludzi jest naprawdę dużo. Sam w 2024 roku pracowałem przy blokowaniu ulic po tym, jak w moim mieście znaleziono duży niewybuch. Ludzie wychodzili z aut, przesuwali blokady i pchali się autami do strefy rażenia, bo tamtędy bliżej im do celu dojechać, a nie będą przecież na około jeździć.

Wróćmy jednak do plecaków: w nich powinny znaleźć się najważniejsze dokumenty lub przynajmniej ich kopie, ubrania na zmianę, jakieś zapasy jedzenia lub wody. Czyli w sumie wszystko to, co może okazać się niezbędne mieszkańcom ulicy Niezłomnych podczas oczekiwania na możliwość powrotu do domu.

A przecież wyciek gazu to tylko jedna z okoliczności wymagających ewakuacji. Inną jest pożar w naszym lub sąsiednim budynku. Skażenie chemiczne na skutek wypadku ciężarówki lub pociągu wiozących niebezpieczne substancje. Powódź, awaria wodociągu, która zalewa ulice i budynki... Istnieje wiele sytuacji, w których szybkie wyjście z domu jest konieczne, a plecak ewakuacyjny z najważniejszymi rzeczami może podnieść komfort tego nieoczekiwanego wyjścia, lub w najgorszym przypadku zabezpieczyć nam nowy początek, kiedy nie ma już powrotu. I to wszystko bez jakiejkolwiek formy konfliktu zbrojnego. 

Źródła tekstu: RMF24