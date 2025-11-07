Pornhub jak TikTok. Będą nowe treści dla dorosłych

Tech

Pornhub, najpopularniejsza, darmowa strona z filmami dla dorosłych, chce być jak TikTok lub Instagram. Wprowadza zaskakującą nowość.

Wiele osób uzależnionych jest od krótkich, pionowych form wideo. Ich popularność wzrosła za sprawą TikToka, ale dzisiaj dostępne są też na Instagramie oraz YouTubie. Można je przeglądać niemal bez końca. To samo da się za chwilę zrobić też na Pornhubie. Tak, mowa o stronie z treściami dla dorosłych.

Pornhub wprowadza pionowe wideo

Pornhub postanowił zainspirować się TikTokiem, Instagramem oraz YouTubem i też wprowadza pionowe filmy na swojej stronie internetowej. No właśnie na stronie, bo serwis nie ma aplikacji na Androida i iOS, ponieważ Google i Apple nie pozwalają na treści erotyczne.

Wraz z ewolucją zachowań użytkowników ewoluuje również serwis Pornhub. Ponieważ większość ruchu w naszym serwisie pochodzi z urządzeń mobilnych, Shorties ułatwia fanom i twórcom nawiązywanie kontaktów dzięki płynnemu, dynamicznemu doświadczeniu.

powiedział wiceprezes Pornhuba Alex Kekesi.

Shorties na Pornhubie będą różnić się tym od TikToka i Instagrama, że nie mają limitu długości. Film równie dobrze może trwać godzinę lub dwie. Ważne, żeby był w pionowym formacie, przystosowanym do urządzeń mobilnych. 

Fani mogą przeglądać popularne filmy i odkrywać wschodzące gwiazdy, wszystko to z poziomu głównego menu Pornhub lub specjalnych karuzeli wyświetlanych na stronie głównej i profilach poszczególnych modelek.

informuje Pornhub.

Pionowe filmy, które będą oferowane użytkownikom Pornhuba, mają być zgodne z ich preferencjami. Z analizy platformy wynika, że pionowe filmy powinny być szczególnie popularne wśród użytkowników w wieku 18-24 lat, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem

