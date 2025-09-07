Popularny lek na raka może być rakotwórczy

Za odkryciem stoi międzynarodowy zespół naukowców. Na czele badania stoi prof. Kirsten Kübler z berlińskiego Instytutu Zdrowia Charité (BIH), z którym współpracowali badacze z Broad Institute of MIT i Harvard, Mass General Brigham i Dana-Farber Cancer Institute. Otóż odkryli oni pewien mechanizm przez który tamoksifen, czyli popularny lek na raka piersi, może zwiększyć ryzyko rozwoju guzów nowotworowych w macicy. Same badania rozpoczęto właśnie dlatego, że odkrytą pewną korelację pomiędzy leczeniem raka piersi, a ich występowaniem.

Lek na raka może wywoływać raka

Nowotwory macicy zwykle są powiązane z mutacją genu PIK3CA, która nadmiarowo aktywuje szlak PIK3 wewnątrz komórki, co sprawia, że ta może stać się komórką nowotworową. Tamoksifen temu zapobiega. Problem w tym, że w przypadku komórek macicy sam w sobie aktywuje szlak PIK3, więc guz może się zacząć rozwijać bez mutacji.