A jednak niszczą internet. Używamy ich codziennie i to coraz częściej
Google od dłuższego czasu wprowadza do znanym wszystkim wyników wyszukiwania elementy generowane przez sztuczną inteligencję. Tak zwane "AI Overviews" stały się w ostatnich tygodniach dosyć powszechnym elementem tej największej na świecie wyszukiwarki.
Podsumowania AI sprawiają, że ruch jest mniejszy
Dla wielu wydawców internetowych stanowi to poważny problem. Użytkownicy, którzy wcześniej trafiali na ich strony szukając informacji w Google teraz, coraz częściej, korzystają tylko z odpowiedzi wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, znajdując niezbędne informacje bez klikania do strony wydawcy.
Według danych przedstawionych przez przez DMG Media, czyli właściciela dużych angielskich gazet i serwisów internetowych MailOnline oraz Metro, wprowadzenie "AI Overviews" spowodowało spadek klików z Google, do wspomnianych serwisów, nawet o 89%.
Wydawcy zawsze tworzyli wartościowe i aktualne treści, które były podstawą dla wyszukiwarki Google. W zamian za to Google wysyłało do tych wydawców kliki, dając szansę na ich zarabianie na reklamach lub subskrypcjach. Teraz wyniki AI drastycznie zmniejszyły liczbę tych klików, odbierając wydawcom szanse na generowanie przychodów.
Angielskie media zostały tak mocno dotknięte wprowadzanymi przez Google zmianami, że zdecydowały się podać tą sprawę do sądu. Niezależne Stowarzyszenie Wydawców wraz z organizacją non-profit Foxglove zgłosili oficjalną skargę do angielskich władz, oskarżając Google o wykorzystanie w wynikach AI treści wydawców bez wynagrodzenia za ich za to.