A jednak niszczą internet. Używamy ich codziennie i to coraz częściej

Podsumowania AI sprawiają, że ruch jest mniejszy

Dla wielu wydawców internetowych stanowi to poważny problem. Użytkownicy, którzy wcześniej trafiali na ich strony szukając informacji w Google teraz, coraz częściej, korzystają tylko z odpowiedzi wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, znajdując niezbędne informacje bez klikania do strony wydawcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według danych przedstawionych przez przez DMG Media, czyli właściciela dużych angielskich gazet i serwisów internetowych MailOnline oraz Metro, wprowadzenie "AI Overviews" spowodowało spadek klików z Google, do wspomnianych serwisów, nawet o 89%.

Wydawcy zawsze tworzyli wartościowe i aktualne treści, które były podstawą dla wyszukiwarki Google. W zamian za to Google wysyłało do tych wydawców kliki, dając szansę na ich zarabianie na reklamach lub subskrypcjach. Teraz wyniki AI drastycznie zmniejszyły liczbę tych klików, odbierając wydawcom szanse na generowanie przychodów. - analizuje sytuację David Higgerson, z Reach czyli kolejnego dużego angielskiego wydawcy internetowego.