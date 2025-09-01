Orlen Paczka bije rekordy: 14 tysięcy punktów i 10 milionów klientów
Sieć Orlen Paczki rośnie w zawrotnym tempie. Liczba automatów paczkowych przekroczyła właśnie 7 tysięcy, a z usługi skorzystało już ponad 10 milionów osób.
Symboliczny automat w sercu Katowic
7-tysięczny automat paczkowy Orlen Paczka stanął "symbolicznie" pod katowickim Spodkiem podczas EuroBasket 2025. W specjalnej strefie kibica odwiedzający mogli odebrać paczki z niespodziankami przygotowanymi przez Orlen. To nie tylko marketingowy gest, ale też sygnał, jak szybko rośnie dostępność usług konkurenta InPostu.
Sieć dla milionów klientów
Obecnie Orlen Paczka liczy ponad 14 tysięcy punktów odbioru. Połowę z nich stanowią automaty paczkowe, a pozostałe to punkty partnerskie przy stacjach paliw, sklepach i punktach usługowych. Jeszcze w tym roku liczba automatów ma wzrosnąć do 8 tysięcy. Zwiększy to dostępność usługi szczególnie w okresie największych zakupów internetowych.
Budowa szerokiej i dostępnej sieci automatów paczkowych to fundament naszej strategii. Każdy nowy punkt to realne ułatwienie w codziennych zakupach polskich e-konsumentów. Przekroczenie liczby 7 tysięcy automatów i osiągnięcie progu 10 milionów klientów potwierdza, że ORLEN Paczka stała się jednym z kluczowych graczy na rynku dostaw i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję. Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój, utrzymanie ponad 100% dynamiki wzrostu oraz dostarczanie usług, które są szybkie, wygodne i dostępne w całej Polsce.
Dwukrotny wzrost przesyłek w pierwszym półroczu 2025
W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku liczba nadanych paczek podwoiła się w porównaniu do ubiegłego roku. Orlen Paczka współpracuje z kolejnymi dużymi e-sklepami i sieciami handlowymi, dzięki czemu usługa trafia do milionów nowych klientów.
Dodatkowym atutem jest infrastruktura logistyczna, która umożliwia dostawę paczek w ciągu jednego dnia od poniedziałku do soboty. Wysoką jakość obsługi potwierdza wskaźnik satysfakcji NPS, utrzymujący się na poziomie 85 punktów. To wynik powyżej średniej branżowej.