Orlen Paczka bije rekordy: 14 tysięcy punktów i 10 milionów klientów

Symboliczny automat w sercu Katowic

7-tysięczny automat paczkowy Orlen Paczka stanął "symbolicznie" pod katowickim Spodkiem podczas EuroBasket 2025. W specjalnej strefie kibica odwiedzający mogli odebrać paczki z niespodziankami przygotowanymi przez Orlen. To nie tylko marketingowy gest, ale też sygnał, jak szybko rośnie dostępność usług konkurenta InPostu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sieć dla milionów klientów

Obecnie Orlen Paczka liczy ponad 14 tysięcy punktów odbioru. Połowę z nich stanowią automaty paczkowe, a pozostałe to punkty partnerskie przy stacjach paliw, sklepach i punktach usługowych. Jeszcze w tym roku liczba automatów ma wzrosnąć do 8 tysięcy. Zwiększy to dostępność usługi szczególnie w okresie największych zakupów internetowych.

Budowa szerokiej i dostępnej sieci automatów paczkowych to fundament naszej strategii. Każdy nowy punkt to realne ułatwienie w codziennych zakupach polskich e-konsumentów. Przekroczenie liczby 7 tysięcy automatów i osiągnięcie progu 10 milionów klientów potwierdza, że ORLEN Paczka stała się jednym z kluczowych graczy na rynku dostaw i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję. Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój, utrzymanie ponad 100% dynamiki wzrostu oraz dostarczanie usług, które są szybkie, wygodne i dostępne w całej Polsce. Leszek Łoboda, dyrektor Biura Sieci OOH

Dwukrotny wzrost przesyłek w pierwszym półroczu 2025

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku liczba nadanych paczek podwoiła się w porównaniu do ubiegłego roku. Orlen Paczka współpracuje z kolejnymi dużymi e-sklepami i sieciami handlowymi, dzięki czemu usługa trafia do milionów nowych klientów.