Orlen Paczka bije rekordy: 14 tysięcy punktów i 10 milionów klientów

Sieć Orlen Paczki rośnie w zawrotnym tempie. Liczba automatów paczkowych przekroczyła właśnie 7 tysięcy, a z usługi skorzystało już ponad 10 milionów osób.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 WRZ 2025
Orlen Paczka bije rekordy: 14 tysięcy punktów i 10 milionów klientów

Symboliczny automat w sercu Katowic

7-tysięczny automat paczkowy Orlen Paczka stanął "symbolicznie" pod katowickim Spodkiem podczas EuroBasket 2025. W specjalnej strefie kibica odwiedzający mogli odebrać paczki z niespodziankami przygotowanymi przez Orlen. To nie tylko marketingowy gest, ale też sygnał, jak szybko rośnie dostępność usług konkurenta InPostu.

Orlen Paczka bije rekordy: 14 tysięcy punktów i 10 milionów klientów

Sieć dla milionów klientów

Obecnie Orlen Paczka liczy ponad 14 tysięcy punktów odbioru. Połowę z nich stanowią automaty paczkowe, a pozostałe to punkty partnerskie przy stacjach paliw, sklepach i punktach usługowych. Jeszcze w tym roku liczba automatów ma wzrosnąć do 8 tysięcy. Zwiększy to dostępność usługi szczególnie w okresie największych zakupów internetowych.

Budowa szerokiej i dostępnej sieci automatów paczkowych to fundament naszej strategii. Każdy nowy punkt to realne ułatwienie w codziennych zakupach polskich e-konsumentów. Przekroczenie liczby 7 tysięcy automatów i osiągnięcie progu 10 milionów klientów potwierdza, że ORLEN Paczka stała się jednym z kluczowych graczy na rynku dostaw i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję. Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój, utrzymanie ponad 100% dynamiki wzrostu oraz dostarczanie usług, które są szybkie, wygodne i dostępne w całej Polsce.

Leszek Łoboda, dyrektor Biura Sieci OOH

Dwukrotny wzrost przesyłek w pierwszym półroczu 2025

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku liczba nadanych paczek podwoiła się w porównaniu do ubiegłego roku. Orlen Paczka współpracuje z kolejnymi dużymi e-sklepami i sieciami handlowymi, dzięki czemu usługa trafia do milionów nowych klientów.

Dodatkowym atutem jest infrastruktura logistyczna, która umożliwia dostawę paczek w ciągu jednego dnia od poniedziałku do soboty. Wysoką jakość obsługi potwierdza wskaźnik satysfakcji NPS, utrzymujący się na poziomie 85 punktów. To wynik powyżej średniej branżowej.

Zobacz: InPost rozwija się w ekspresowym tempie. Nowa inwestycja Rafała Brzoski

Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orlen Paczka