Zrób to ze swoim telefonem. Inaczej prosisz się o kłopoty

Google wydał wrześniową aktualizację do systemu Android. Ta już jest dostępna dla wybranych urządzeń. W sumie łata aż 84 podatności, w tym dwie bardzo poważne luki, które były wykorzystywane przez atakujących.

Pilnie zaktualizuj Androida

Dwie luki, które zostały wykryte jako aktywnie wykorzystywane w atakach zero-day, to CVE-2025-38352, które pozwala na podniesienie uprawnień w jądrze Androida, a także CVE-2025-48543, które również pozwalało na podniesienie uprawnień, ale tym razem w komponencie Android Runtime.

Google przyznał, że obie podatności były wykorzystywane w ograniczonym zakresie, ale firma nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że w obu przypadkach pozwalały atakującym na uzyskanie wysokich uprawnień w systemie Android, co z kolei przekładało się na duże możliwości dalszych ataków, w tym przejęcia i wykorzystania danych użytkowników.