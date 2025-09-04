Zrób to ze swoim telefonem. Inaczej prosisz się o kłopoty
Dostępna jest najnowsza aktualizacja Androida? Powinieneś jak najszybciej ją pobrać i zainstalować. Google załatał kluczowe funkcje w zabezpieczeniach, które aktywnie były wykorzystywane przez atakujących.
Google wydał wrześniową aktualizację do systemu Android. Ta już jest dostępna dla wybranych urządzeń. W sumie łata aż 84 podatności, w tym dwie bardzo poważne luki, które były wykorzystywane przez atakujących.
Pilnie zaktualizuj Androida
Dwie luki, które zostały wykryte jako aktywnie wykorzystywane w atakach zero-day, to CVE-2025-38352, które pozwala na podniesienie uprawnień w jądrze Androida, a także CVE-2025-48543, które również pozwalało na podniesienie uprawnień, ale tym razem w komponencie Android Runtime.
Google przyznał, że obie podatności były wykorzystywane w ograniczonym zakresie, ale firma nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że w obu przypadkach pozwalały atakującym na uzyskanie wysokich uprawnień w systemie Android, co z kolei przekładało się na duże możliwości dalszych ataków, w tym przejęcia i wykorzystania danych użytkowników.
Poza tym ta sama aktualizacja naprawia kilkadziesiąt mniejszych podatności, w tym związane z komponentami Qualcomma i MediaTeka. Paczka poprawek dostępna jest na urządzeniach z Androidem w wersji od 13 do 16, chociaż poszczególne poprawki różnią się w zależności od wydania.