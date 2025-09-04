Oprogramowanie

Zrób to ze swoim telefonem. Inaczej prosisz się o kłopoty

Dostępna jest najnowsza aktualizacja Androida? Powinieneś jak najszybciej ją pobrać i zainstalować. Google załatał kluczowe funkcje w zabezpieczeniach, które aktywnie były wykorzystywane przez atakujących.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:52
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zrób to ze swoim telefonem. Inaczej prosisz się o kłopoty

Google wydał wrześniową aktualizację do systemu Android. Ta już jest dostępna dla wybranych urządzeń. W sumie łata aż 84 podatności, w tym dwie bardzo poważne luki, które były wykorzystywane przez atakujących.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pilnie zaktualizuj Androida

Dwie luki, które zostały wykryte jako aktywnie wykorzystywane w atakach zero-day, to CVE-2025-38352, które pozwala na podniesienie uprawnień w jądrze Androida, a także  CVE-2025-48543, które również pozwalało na podniesienie uprawnień, ale tym razem w komponencie Android Runtime.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartfon CUBOT King Kong Ace 2 6/128GB 6.58" 90Hz Zielony
Smartfon CUBOT King Kong Ace 2 6/128GB 6.58" 90Hz Zielony
0 zł
649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 649.99 zł
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szary
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szary
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Google przyznał, że obie podatności były wykorzystywane w ograniczonym zakresie, ale firma nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że w obu przypadkach pozwalały atakującym na uzyskanie wysokich uprawnień w systemie Android, co z kolei przekładało się na duże możliwości dalszych ataków, w tym przejęcia i wykorzystania danych użytkowników.

Poza tym ta sama aktualizacja naprawia kilkadziesiąt mniejszych podatności, w tym związane z komponentami Qualcomma i MediaTeka. Paczka poprawek dostępna jest na urządzeniach z Androidem w wersji od 13 do 16, chociaż poszczególne poprawki różnią się w zależności od wydania.

Image
telepolis
Android Google android aktualizacja aktualizacja Android wrześniowa aktualizacja bezpieczeństwa Androida
Zródła zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer