Microsoft naprawił irytujący błąd w Windowsie. Zajęło mu to dekadę

Na pewno wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją, w której Windows 10 lub Windows 11 pobrał aktualizację i krzyczy, że trzeba go uruchomić ponownie. Jednak nie chcecie tego robić teraz. Zamiast zresetowania urządzenia wybieracie opcję "zaktualizuj i zamknij", i odchodzicie od komputera. Ten jednak nie słucha poleceń i zamiast się wyłączyć, wybiera ponownie uruchomienie. Po chwili na ekranie pojawia się ekran logowania. Nie, to nie był twój błąd.

Irytujące? W wielu sytuacjach nawet bardzo. Ten błąd istnieje od premiery Windowsa 10, czyli już od ponad dekady. Dopiero teraz Microsoft się z nim uporał.

Microsoft naprawia błąd

Na szczęście firma z Redmond w końcu uporała się z tym błędem. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. W najnowszej wersji Windows 11 25H2 Build 26200.7019 oraz 24H2 26100.7019 komenda "zaktualizuj i zamknij" w końcu zadziała tak, jak powinna. Wystarczy pobrać opcjonalną aktualizację oznaczoną jako KB5067036.

Microsoft nie ujawnił oficjalnie, co było powodem błędu, ale można się tego domyślić. Po wybraniu opcji "zaktualizuj i zamknij" system operacyjny rozpoczyna instalowanie pobranych aktualizacji. Następnie powinien się wyłączyć. Rzecz w tym, że nie może. Aby w pełni dokończyć proces, musi ponownie się włączyć w trybie obsługi offline. Wtedy aktualizacje mogą zostać do końca zainstalowane.