Oprogramowanie

Samsung zmienia zasady gry. AI w telewizorach podpowie, przetłumaczy i doradzi

Samsung pokazał, jak sztuczna inteligencja zmienia zwykły ekran w domowego towarzysza. Technologia Vision AI Companion sprawia, że telewizor nie tylko wyświetla treści, ale też rozumie pytania i odpowiada na nie w naturalny sposób.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:50
0
Vision AI Companion – telewizor, który odpowiada

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Samsung oficjalnie zaprezentował Vision AI Companion. To rozwiązanie, które łączy najważniejsze technologie sztucznej inteligencji firmy w jedno narzędzie. Użytkownik może w prosty sposób zadawać pytania dotyczące filmu, obrazu czy nawet planów podróży, a odpowiedzi pojawiają się bezpośrednio na ekranie w formie konwersacji i wizualizacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telewizor nie wymaga już skomplikowanych komend ani przeklikiwania menu. Wystarczy nacisnąć przycisk AI na pilocie i rozpocząć rozmowę.

Rozrywka i codzienne wsparcie w jednym

Vision AI Companion to nie tylko inteligentniejsze wyszukiwanie treści. Funkcje takie jak Live Translate, Tapeta AI czy Automatyczny Tryb Gry AI mają sprawić, że ekran dopasuje się do potrzeb użytkownika w czasie rzeczywistym.

Na telewizorze będzie można także uruchomić aplikacje Copilot Microsoftu i Perplexity, które mogą wesprzeć użytkownika w pracy i codziennych zadaniach. Dzięki temu telewizor ma się stać domowym centrum rozrywki, produktywności i komunikacji.

Od pomysłu do wdrożenia

Koncepcja Vision AI po raz pierwszy pojawiła się na targach CES 2025. Teraz staje się faktem. Pierwsze aktualizacje oprogramowania z Vision AI Companion trafią do użytkowników telewizorów Samsunga pod koniec września w Korei, Ameryce Północnej i wybranych krajach Europy. Kolejne regiony będą otrzymywać wsparcie etapami.

Samsung obiecuje także siedem lat darmowych aktualizacji One UI Tizen. Oznacza to, że telewizory i monitory Samsunga z Vision AI będą przez długi czas otrzymywać nowe funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa.

W firmie Samsung inwestujemy w technologie, które sprawiają, że doświadczenia są jeszcze bardziej osobiste, bardziej intuicyjne i po prostu gotowe na przyszłość. Dzięki Vision AI Companion redefiniujemy to, czym może być telewizor, wychodząc poza jakość obrazu i dźwięku. Wszystko po to, aby dostarczać doświadczenie, które rozumie użytkownika, wchodzi z nim w interakcję i ewoluuje wraz z nim z biegiem czasu.

Kevin Lee, Executive Vice President of the Customer Experience Team at the Visual Display Business of Samsung Electronics
telepolis
samsung smart tv sztuczna inteligencja telewizory samsung nowe telewizory Samsung Copilot IFA 2025 IFA2025 Copilot dla telewizorów Copilot dla monitorów Vision AI one ui tizen Vision AI Companion
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung