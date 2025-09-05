Samsung zmienia zasady gry. AI w telewizorach podpowie, przetłumaczy i doradzi

Vision AI Companion – telewizor, który odpowiada

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Samsung oficjalnie zaprezentował Vision AI Companion. To rozwiązanie, które łączy najważniejsze technologie sztucznej inteligencji firmy w jedno narzędzie. Użytkownik może w prosty sposób zadawać pytania dotyczące filmu, obrazu czy nawet planów podróży, a odpowiedzi pojawiają się bezpośrednio na ekranie w formie konwersacji i wizualizacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telewizor nie wymaga już skomplikowanych komend ani przeklikiwania menu. Wystarczy nacisnąć przycisk AI na pilocie i rozpocząć rozmowę.

Rozrywka i codzienne wsparcie w jednym

Vision AI Companion to nie tylko inteligentniejsze wyszukiwanie treści. Funkcje takie jak Live Translate, Tapeta AI czy Automatyczny Tryb Gry AI mają sprawić, że ekran dopasuje się do potrzeb użytkownika w czasie rzeczywistym.

Na telewizorze będzie można także uruchomić aplikacje Copilot Microsoftu i Perplexity, które mogą wesprzeć użytkownika w pracy i codziennych zadaniach. Dzięki temu telewizor ma się stać domowym centrum rozrywki, produktywności i komunikacji.

Od pomysłu do wdrożenia

Koncepcja Vision AI po raz pierwszy pojawiła się na targach CES 2025. Teraz staje się faktem. Pierwsze aktualizacje oprogramowania z Vision AI Companion trafią do użytkowników telewizorów Samsunga pod koniec września w Korei, Ameryce Północnej i wybranych krajach Europy. Kolejne regiony będą otrzymywać wsparcie etapami.

Samsung obiecuje także siedem lat darmowych aktualizacji One UI Tizen. Oznacza to, że telewizory i monitory Samsunga z Vision AI będą przez długi czas otrzymywać nowe funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa.