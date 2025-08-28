Samsung odpicuje ci telewizor i to za darmo

Telewizor, który odpowie na pytania

Copilot w telewizorach Samsunga działa jak dobrze znany z komputerów i smartfonów asystent AI Microsoftu. Użytkownicy mogą wywołać go prostym poleceniem głosowym lub przyciskiem mikrofonu na pilocie.

Asystent nie tylko ułatwia wyszukiwanie treści. Potrafi też streścić film, podać ciekawostki o aktorach, wytłumaczyć trudne pojęcia albo pomóc w nauce języka obcego. Wszystko dzieje się bezpośrednio na ekranie telewizora, czyli największym domowym wyświetlaczu.

AI w sercu systemu Tizen

Copilot został zintegrowany z systemem Tizen. Pojawia się na stronie głównej, w hubie Samsung Daily+ oraz w funkcji "Click to Search". Dzięki temu można korzystać z niego zarówno do rozrywki, jak i do codziennych zadań.

W Samsung Daily+ użytkownicy zyskują dostęp do dodatkowych usług związanych między innymi z kuchnią, zdrowiem czy sportem. Copilot działa tam jak konwersacyjny partner, który dostosowuje się do kontekstu i potrzeb użytkownika.

Samsung i Microsoft stawiają na współpracę

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że celem jest stworzenie inteligentnego towarzysza w domowym salonie. Copilot ma łączyć naturalną rozmowę głosową z praktycznymi funkcjami – od rekomendacji filmowych po planowanie dnia.

Nawiązując współpracę z partnerami zajmującymi się sztuczną inteligencją, Samsung wyznacza nowe standardy w zakresie opartych na AI ekranów. Funkcja Copilot pozwala w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób uzyskać pożądany efekt za pomocą dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. I to niezależnie od tego, czy widz uczy się czegoś nowego, korzysta z rozrywki, czy po prostu wykonuje codzienne zadania. Kevin Lee, Executive Vice President of the Customer Experience Team at the Visual Display (VD) Business of Samsung Electronics