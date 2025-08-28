Samsung odpicuje ci telewizor i to za darmo
Samsung zrobił kolejny krok w stronę inteligentnych ekranów. Firma ogłosiła, że tegoroczne telewizory i monitory smart otrzymają pełną integrację z systemem Microsoft Copilot.
Telewizor, który odpowie na pytania
Copilot w telewizorach Samsunga działa jak dobrze znany z komputerów i smartfonów asystent AI Microsoftu. Użytkownicy mogą wywołać go prostym poleceniem głosowym lub przyciskiem mikrofonu na pilocie.
Asystent nie tylko ułatwia wyszukiwanie treści. Potrafi też streścić film, podać ciekawostki o aktorach, wytłumaczyć trudne pojęcia albo pomóc w nauce języka obcego. Wszystko dzieje się bezpośrednio na ekranie telewizora, czyli największym domowym wyświetlaczu.
AI w sercu systemu Tizen
Copilot został zintegrowany z systemem Tizen. Pojawia się na stronie głównej, w hubie Samsung Daily+ oraz w funkcji "Click to Search". Dzięki temu można korzystać z niego zarówno do rozrywki, jak i do codziennych zadań.
W Samsung Daily+ użytkownicy zyskują dostęp do dodatkowych usług związanych między innymi z kuchnią, zdrowiem czy sportem. Copilot działa tam jak konwersacyjny partner, który dostosowuje się do kontekstu i potrzeb użytkownika.
Samsung i Microsoft stawiają na współpracę
Przedstawiciele obu firm podkreślają, że celem jest stworzenie inteligentnego towarzysza w domowym salonie. Copilot ma łączyć naturalną rozmowę głosową z praktycznymi funkcjami – od rekomendacji filmowych po planowanie dnia.
Nawiązując współpracę z partnerami zajmującymi się sztuczną inteligencją, Samsung wyznacza nowe standardy w zakresie opartych na AI ekranów. Funkcja Copilot pozwala w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób uzyskać pożądany efekt za pomocą dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. I to niezależnie od tego, czy widz uczy się czegoś nowego, korzysta z rozrywki, czy po prostu wykonuje codzienne zadania.
Dostępna w telewizorach marki Samsung funkcja Copilot została zaprojektowana tak, aby pełnić rolę wykorzystującego AI kompana, dostępnego w prywatnym salonie. Korzystając z wiodącej roli firmy Samsung w obszarze zaawansowanych technologicznie wyświetlaczy, oferujemy użytkownikom unikalne doświadczenia pozwalające uzyskać rekomendacje filmowe, zadawać pytania, opracowywać plany lub po prostu cieszyć się spędzonymi wspólnie chwilami. A wszystko to z wykorzystaniem największego dostępnego w ich domu ekranu.