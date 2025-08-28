Aplikacje

Samsung odpicuje ci telewizor i to za darmo

Samsung zrobił kolejny krok w stronę inteligentnych ekranów. Firma ogłosiła, że tegoroczne telewizory i monitory smart otrzymają pełną integrację z systemem Microsoft Copilot.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:46
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung odpicuje ci telewizor i to za darmo

Telewizor, który odpowie na pytania

Copilot w telewizorach Samsunga działa jak dobrze znany z komputerów i smartfonów asystent AI Microsoftu. Użytkownicy mogą wywołać go prostym poleceniem głosowym lub przyciskiem mikrofonu na pilocie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Asystent nie tylko ułatwia wyszukiwanie treści. Potrafi też streścić film, podać ciekawostki o aktorach, wytłumaczyć trudne pojęcia albo pomóc w nauce języka obcego. Wszystko dzieje się bezpośrednio na ekranie telewizora, czyli największym domowym wyświetlaczu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG UE50U8092F 50" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE50U8092F 50" LED 4K Tizen
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Telewizor SAMSUNG QE65LS03F 65" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65LS03F 65" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Advertisement

AI w sercu systemu Tizen

Copilot został zintegrowany z systemem Tizen. Pojawia się na stronie głównej, w hubie Samsung Daily+ oraz w funkcji "Click to Search". Dzięki temu można korzystać z niego zarówno do rozrywki, jak i do codziennych zadań.

W Samsung Daily+ użytkownicy zyskują dostęp do dodatkowych usług związanych między innymi z kuchnią, zdrowiem czy sportem. Copilot działa tam jak konwersacyjny partner, który dostosowuje się do kontekstu i potrzeb użytkownika.

Samsung odpicuje ci telewizor i to za darmo

Samsung i Microsoft stawiają na współpracę

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że celem jest stworzenie inteligentnego towarzysza w domowym salonie. Copilot ma łączyć naturalną rozmowę głosową z praktycznymi funkcjami – od rekomendacji filmowych po planowanie dnia.

Nawiązując współpracę z partnerami zajmującymi się sztuczną inteligencją, Samsung wyznacza nowe standardy w zakresie opartych na AI ekranów. Funkcja Copilot pozwala w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób uzyskać pożądany efekt za pomocą dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. I to niezależnie od tego, czy widz uczy się czegoś nowego, korzysta z rozrywki, czy po prostu wykonuje codzienne zadania.

Kevin Lee, Executive Vice President of the Customer Experience Team at the Visual Display (VD) Business of Samsung Electronics

Dostępna w telewizorach marki Samsung funkcja Copilot została zaprojektowana tak, aby pełnić rolę wykorzystującego AI kompana, dostępnego w prywatnym salonie. Korzystając z wiodącej roli firmy Samsung w obszarze zaawansowanych technologicznie wyświetlaczy, oferujemy użytkownikom unikalne doświadczenia pozwalające uzyskać rekomendacje filmowe, zadawać pytania, opracowywać plany lub po prostu cieszyć się spędzonymi wspólnie chwilami. A wszystko to z wykorzystaniem największego dostępnego w ich domu ekranu.

David Washington, Partner General Manager, Microsoft AI
Image
telepolis
Microsoft samsung smart tv sztuczna inteligencja tizen telewizory samsung Copilot asystent AI Copilot dla telewizorów Copilot dla monitorów Samsung Daily+
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung