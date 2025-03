Masz Samsunga? Sprawdź, czy dostaniesz One UI 7. Producent rozszerzył listę

Nowe urządzenia z One UI 7

Samsung zapowiedział, że One UI 7 trafi do szerokiej gamy smartfonów i tabletów . Oprócz ubiegłorocznych flagowców, jak seria Galaxy S24 czy składane Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 , aktualizacja obejmie także starsze generacje urządzeń. Opublikowana przez Samsung Singapore lista wygląda tak:

Co nowego w One UI 7?

Nowa wersja One UI wprowadza uproszczony i bardziej intuicyjny interfejs. Użytkownicy mogą dostosowywać wygląd swoich urządzeń dzięki nowym widżetom i zmodyfikowanemu ekranowi głównemu. Funkcja Now Bar na ekranie blokady ułatwia szybki dostęp do istotnych informacji, takich jak postęp treningu czy odtwarzana muzyka.