Android 16 beta już nie tylko dla Pixeli. OnePlus 13 też się nada

Oprogramowanie

Firma Google narzuciła w tym roku przyspieszone tempo prac nad nową wersją swojego mobilnego systemu operacyjnego, Androida 16. Nie powinno więc dziwić, że producenci smartfonów już teraz rozpoczynają testy nowego oprogramowania na swoich urządzeniach. OnePlus właśnie ogłosił udostępnienie Androida 16 Beta 2 dla flagowego modelu OnePlus 13. Jest to tym samym pierwszy smartfon spoza rodziny Google Pixel, który otrzymuje dostęp do tak wczesnej wersji testowej nowej wersji systemu. Co ciekawe, informacja ta pojawia się niemal równocześnie z wiadomościami o rozpoczęciu wdrażania stabilnej wersji... Androida 15 przez Samsunga dla serii Galaxy S24 w USA.