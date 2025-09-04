Google z nowościami dla Pixeli. Nawet Pixel 6 się załapie

Nowe telefony Pixel 10 zadebiutowały z Material 3 Expressive – nowym stylem interfejsu o żywszych kolorach i większej przejrzystości. Od teraz Material 3 Expressive trafia także na wcześniejsze modele, począwszy od telefonu Google Pixel 6, który wszedł na rynek w 2021 roku. Otrzyma je także Pixel Tablet.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według Google aktualizacja sprawi, że urządzenia Pixel zyskają większe możliwości personalizacji i będą bardziej premium – użytkownicy skorzystają m.in. z efektów, pozwalających animować tapetę ekranu blokady w zależności od pogody, przebudowano również panel szybkich ustawień, a aplikacja Telefon zyskała nowy zestaw opcji personalizacji dla kontaktów oraz połączeń.

Adaptive Audio – nowa funkcja Pixel Buds Pro 2

We wrześniu słuchawki Pixel Buds Pro 2 otrzymają funkcję Adaptive Audio, dzięki której będą inteligentnie reagować na dźwięki otoczenia. System pozwoli zachować świadomość tego, co się dzieje wokół, jednocześnie pozwalając słuchać muzyki. Dodano też tryb ochrony przed głośnymi dźwiękami (Loud Noise Protection). Jednym z ciekawszych ulepszeń jest wysoka jakość rozmów z Gemini: nawet gdy w tle gra telewizor albo wokół słychać rozmowy, dźwięk będzie wyraźny i niezakłócony. Słuchawki pozwolą odbierać połączenia oraz odrzucać/nie odpowiadać na SMS-y bez użycia rąk – wystarczy kiwnąć lub potrząsnąć głową.

Mapy Google na Pixel Watch – automatyczna nawigacja

Na zegarkach Pixel Watch udostępniono ulepszoną obsługę Map Google – wystarczy zacząć nawigację pieszo lub rowerem na telefonie, a mapy automatycznie wyświetlą się na smartwatchu. Od teraz nie trzeba będzie wyjmować telefonu, ani nawet dotykać zegarka – wskazówki pojawią się na nadgarstku automatycznie, zapewniając wygodną, wolną od zbędnych gestów nawigację.

Dostępność aktualizacji