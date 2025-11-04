Aktualizuj iPhone'a. iOS 26.1 to ważne nowości i usprawnienia

Liquid Glass z nową opcją

Zgodnie z oczekiwaniami, Apple udostępnił iOS 26.1 w finalnym wydaniu. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na zgodne iPhone'y. Co przynosi nowego?

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsza zmiana rzuca się w oczy. To nowa opcja dla Liquid Glass. Do tej pory interfejs był przezroczysty. Teraz można włączyć tryb "przyciemniony". Zwiększa on krycie powiadomień i elementów na ekranie blokady. Fani ciemniejszych motywów powinni być zadowoleni.

Tłumacz na żywo i lepsza muzyka

Dużo dostają posiadacze słuchawek AirPods. Funkcja Tłumaczenia na żywo (Live Translation) zyskała nowe języki. Gigant z Cupertino dodał chiński (uproszczony i tradycyjny), japoński, koreański i włoski. To świetna wiadomość przed zagranicznymi wyjazdami.

Muzyka też dostała usprawnienia. MiniPlayer w Apple Music pozwala teraz przesuwać palcem. W ten sposób zmienimy utwór na następny lub poprzedni. Pojawiła się też obsługa AutoMix przez AirPlay.

Apple pomyślał też o twórcach. Jeśli nagrywasz wideo lokalnie, możesz teraz wybrać konkretne miejsce zapisu plików. Dodano też regulację wzmocnienia (gain) dla zewnętrznych mikrofonów USB.

Małe zmiany irytujących rzeczy

Jest też coś dla tych, których denerwuje aparat na ekranie blokady. W ustawieniach Aparatu można wyłączyć gest przesuwania. Koniec z przypadkowym włączaniem aparatu w kieszeni. Do aplikacji Fitness trafia z kolei ręczne rejestrowanie treningów. Nie trzeba już polegać tylko na Apple Watchu.

Poprawiono też jakość dźwięku FaceTime. Różnica ma być słyszalna przy słabym połączeniu z Internetem.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak bezpieczeństwa dzieci. Filtry Treści (m.in. blokada stron dla dorosłych) oraz Bezpieczeństwo Komunikacji są teraz domyślnie włączone. Dotyczy to istniejących kont dzieci w wieku 13-17 lat. Rodzice powinni to sprawdzić.

Jest coraz bezpieczniej

Oczywiście, iOS 26.1 to także standardowy pakiet łatek bezpieczeństwa.