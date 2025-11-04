Aktualizuj iPhone'a. iOS 26.1 to ważne nowości i usprawnienia
Firma Apple wypuściła finalną wersję iOS 26.1. To mała aktualizacja, ale wnosi kilka przydatnych funkcji.
Liquid Glass z nową opcją
Zgodnie z oczekiwaniami, Apple udostępnił iOS 26.1 w finalnym wydaniu. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na zgodne iPhone'y. Co przynosi nowego?
Pierwsza zmiana rzuca się w oczy. To nowa opcja dla Liquid Glass. Do tej pory interfejs był przezroczysty. Teraz można włączyć tryb "przyciemniony". Zwiększa on krycie powiadomień i elementów na ekranie blokady. Fani ciemniejszych motywów powinni być zadowoleni.
Tłumacz na żywo i lepsza muzyka
Dużo dostają posiadacze słuchawek AirPods. Funkcja Tłumaczenia na żywo (Live Translation) zyskała nowe języki. Gigant z Cupertino dodał chiński (uproszczony i tradycyjny), japoński, koreański i włoski. To świetna wiadomość przed zagranicznymi wyjazdami.
Muzyka też dostała usprawnienia. MiniPlayer w Apple Music pozwala teraz przesuwać palcem. W ten sposób zmienimy utwór na następny lub poprzedni. Pojawiła się też obsługa AutoMix przez AirPlay.
Apple pomyślał też o twórcach. Jeśli nagrywasz wideo lokalnie, możesz teraz wybrać konkretne miejsce zapisu plików. Dodano też regulację wzmocnienia (gain) dla zewnętrznych mikrofonów USB.
Małe zmiany irytujących rzeczy
Jest też coś dla tych, których denerwuje aparat na ekranie blokady. W ustawieniach Aparatu można wyłączyć gest przesuwania. Koniec z przypadkowym włączaniem aparatu w kieszeni. Do aplikacji Fitness trafia z kolei ręczne rejestrowanie treningów. Nie trzeba już polegać tylko na Apple Watchu.
Poprawiono też jakość dźwięku FaceTime. Różnica ma być słyszalna przy słabym połączeniu z Internetem.
Najważniejsza zmiana dotyczy jednak bezpieczeństwa dzieci. Filtry Treści (m.in. blokada stron dla dorosłych) oraz Bezpieczeństwo Komunikacji są teraz domyślnie włączone. Dotyczy to istniejących kont dzieci w wieku 13-17 lat. Rodzice powinni to sprawdzić.
Jest coraz bezpieczniej
Oczywiście, iOS 26.1 to także standardowy pakiet łatek bezpieczeństwa.
Apple zaleca instalację wszystkim użytkownikom. Aktualizację znajdziecie w Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.