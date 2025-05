Żyjemy na wyspie stabilności. Koniec świata może się wydarzyć nawet za 5 minut

Tu warto podkreślić, że wciąż nie możemy uznać tego zjawiska za pewnik, jednak dowody w postaci symulacji zdają się to potwierdzać.

Od dawna wielu naukowców sugeruje, że nasza próżnia nie jest prawdziwą próżnią. Wynika to z prostego faktu: nie ma ona zerowej energii. Tu warto wyjaśnić, czym jest energia: to różnica potencjałów między różnymi ośrodkami, lub cząsteczkami w jednym ośrodku. I chociaż próżnia jest w założeniach… no cóż, pusta, to są to tylko pozory. Otóż na skutek fluktuacji kwantowych dzieje się w niej naprawdę dużo.

Problem w tym, że wszystko we Wszechświecie dąży do osiągnięcia minimalnego stanu energetycznego. Dlatego planety i gwiazdy są kulami. Z tego też powodu różne stany skupienia danej substancji występują w różnych warunkach, a nie jednocześnie. Oczywiście jeśli pominiemy etap przemian fazowych. Przykład? Kiedy mamy dwa naczynia w zamrażalniku, to teoretycznie w obydwu powinien być lód, ponieważ w warunkach ujemnej temperatury ma on niższy poziom energetyczny, niż woda. Tu jednak pojawia się zjawisko wody przechłodzonej. Czyli takiej, która ma temperaturę poniżej zera, ale wciąż jest płynem z powodu wystąpienia wyspy stabilności. Jednak najmniejsze zakłócenie przez dodanie dodatkowej energii może spowodować, że ta zostanie naruszona i woda niemal błyskawicznie zamieni się w lód.

Żyjemy na wyspie stabilności